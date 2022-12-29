Получивший нарвский танк Военный музей побил годовой рекорд по числу посетителей

«В этом году у нас было больше посетителей, чем когда-либо раньше: около 33 000 человек. В годы до коронакризиса мы достигали [показателя] в 23 000 – 24 000 посетителей», – сказал Лилль.

Он признал, что этим успехом расположенный в Виймси музей в немалой степени обязан переносу в него танка Т-34, который раньше стоял в Нарве в качестве памятника.

«Да, несомненно, самый знаменитый экспонат, вокруг него было много шума. Перенос танка сюда очень сильно освещали СМИ, и можно сказать, что этот танк сделал нам довольно хорошую рекламную кампанию и привлек к нам довольно много посетителей», – сказал Лилль.