По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, количество посетителей музея в этом году было на треть больше прежнего рекордного показателя, чему немало способствовал перенос в него танка Т-34, ранее стоявшего в качестве памятника в Нарве, пишет ERR.
Получивший нарвский танк Военный музей побил годовой рекорд по числу посетителей
«В этом году у нас было больше посетителей, чем когда-либо раньше: около 33 000 человек. В годы до коронакризиса мы достигали [показателя] в 23 000 – 24 000 посетителей», – сказал Лилль.
Он признал, что этим успехом расположенный в Виймси музей в немалой степени обязан переносу в него танка Т-34, который раньше стоял в Нарве в качестве памятника.
«Да, несомненно, самый знаменитый экспонат, вокруг него было много шума. Перенос танка сюда очень сильно освещали СМИ, и можно сказать, что этот танк сделал нам довольно хорошую рекламную кампанию и привлек к нам довольно много посетителей», – сказал Лилль.
«Приезжало также довольно много людей из Ида-Вирумаа и Нарвы, которые приходили именно за тем, чтобы посмотреть на танк, который они раньше видели там на берегу реки Нарва, и хотели узнать, что с ним сталось в музее и как его экспонируют», – добавил он.