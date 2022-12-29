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Получивший нарвский танк Военный музей побил годовой рекорд по числу посетителей

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Получивший нарвский танк Военный музей побил годовой рекорд по числу посетителей
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Хеллар Лилль.
Хеллар Лилль. Фото: Jaan Vanaaseme

По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, количество посетителей музея в этом году было на треть больше прежнего рекордного показателя, чему немало способствовал перенос в него танка Т-34, ранее стоявшего в качестве памятника в Нарве, пишет ERR.

«В этом году у нас было больше посетителей, чем когда-либо раньше: около 33 000 человек. В годы до коронакризиса мы достигали [показателя] в 23 000 – 24 000 посетителей», – сказал Лилль.

Он признал, что этим успехом расположенный в Виймси музей в немалой степени обязан переносу в него танка Т-34, который раньше стоял в Нарве в качестве памятника.

«Да, несомненно, самый знаменитый экспонат, вокруг него было много шума. Перенос танка сюда очень сильно освещали СМИ, и можно сказать, что этот танк сделал нам довольно хорошую рекламную кампанию и привлек к нам довольно много посетителей», – сказал Лилль.

«Приезжало также довольно много людей из Ида-Вирумаа и Нарвы, которые приходили именно за тем, чтобы посмотреть на танк, который они раньше видели там на берегу реки Нарва, и хотели узнать, что с ним сталось в музее и как его экспонируют», – добавил он.

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