AutoHebdo, влиятельный французский портал, посвященный мотоспорту, в конце года опубликовал рейтинговую табицу, в которую вошли лучшие гонщики, среди которых фигурирует и наш Отть Тянак.
В рейтинговой таблице ведущего раллийного портала Тянак почти опередил Ожье
AutoHebdo собрал 50 лучших гонщиков всех серий со всего мира, и Отть Тянак расположился на 23-й позиции. Восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье при этом занял позицию лишь на две строки выше.
«У эстонца был непростой сезон. В команде Hyundai, у которой в начале года были большие проблемы с новым гибридом i20 Rally1, он быстро отстал от Калле Рованперя. И к тому моменту, когда корейцы смогли устранить неполадки, было уже поздно. Но чемпион мира 2019 года сделал нечто большее, чем просто спас команду. Он одержал три победы и занял в общем зачете чемпионата мира почетное второе место. После ралли Сафари Тянак набрал больше очков, чем новый король серии WRC. И переход Оття в команду M-Sport должен гарантировать ему в будущем году статус лидера команды и возможность претендовать на титул», - пишут о Тянаке.
Сейчас опубликована таблица с 21 по 50 места и раллийных гонщиков, кроме Тянака и Ожье, в ней нет. Безусловно, Рованперя займет более высокую позицию – об этом вскоре узнаем.