Как показал опрос, проведенный Turu-uuringute AS по заказу Госканцелярии, 18 процентов жителей Эстонии других национальностей назвали российские СМИ важными для них информационными каналами, хотя еще в мае соответствующий показатель составлял 30 процентов.
Опрос: значимость российских медиаканалов в Эстонии снижается
В качестве средства получения новостей и информации наиболее важными источниками информации для эстонцев по-прежнему остаются эстоноязычные телеканалы (70% назвали их одним из трех наиболее важных источников) и эстонские новостные порталы (61%), а для жителей других национальностей наиболее важными источниками информации являются новостные порталы Эстонии (47 процентов) и социальные сети (45 процентов), пишет ERR.
Российские телеканалы являются важным информационным каналом для десяти процентов, а российские новостные порталы – для 11 процентов жителей других национальностей.
Всего 18% жителей других национальностей назвали российские СМИ важными для них информационными каналами. В то же время за последние шесть месяцев соответствующий показатель постоянно снижался: в октябре он составлял 22, в сентябре – 21, в августе и июне – 24, в апреле и мае – 30 процентов.
Опрос был проведен с 17 по 21 ноября 2022 года по заказу отдела стратегических коммуникаций Госканцелярии, в ходе которого были опрошены 1256 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше.