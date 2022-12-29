Опрос: значимость российских медиаканалов в Эстонии снижается

В качестве средства получения новостей и информации наиболее важными источниками информации для эстонцев по-прежнему остаются эстоноязычные телеканалы (70% назвали их одним из трех наиболее важных источников) и эстонские новостные порталы (61%), а для жителей других национальностей наиболее важными источниками информации являются новостные порталы Эстонии (47 процентов) и социальные сети (45 процентов), пишет ERR.

Российские телеканалы являются важным информационным каналом для десяти процентов, а российские новостные порталы – для 11 процентов жителей других национальностей.

Всего 18% жителей других национальностей назвали российские СМИ важными для них информационными каналами. В то же время за последние шесть месяцев соответствующий показатель постоянно снижался: в октябре он составлял 22, в сентябре – 21, в августе и июне – 24, в апреле и мае – 30 процентов.