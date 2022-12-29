Сравните ⟩ Пярну vs Таллинн: премии чиновников в столице в несколько раз больше

Самая большая премия в летней столице даже меньше, чем самая маленькая доплата в Таллинне.

Руководители различных департаментов в Таллинне в этом году получат большие премии – они настолько большие, что даже самая большая доплата по результатам работы в городе Пярну соразмерна самой маленькой в ​​столице. В Тарту премии выплатят тринадцати руководителям структурных подразделений.