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Сравните ⟩ Пярну vs Таллинн: премии чиновников в столице в несколько раз больше

Лоора-Элизабет Ломп Маргус Ярв
Пярну vs Таллинн: премии чиновников в столице в несколько раз больше
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Самая большая премия в летней столице даже меньше, чем самая маленькая доплата в Таллинне.
Самая большая премия в летней столице даже меньше, чем самая маленькая доплата в Таллинне. Фото: Madis Veltman

Руководители различных департаментов в Таллинне в этом году получат большие премии – они настолько большие, что даже самая большая доплата по результатам работы в городе Пярну соразмерна самой маленькой в ​​столице. В Тарту премии выплатят тринадцати руководителям структурных подразделений.

Таллиннский городской секретарь Прийт Лелло получил премию по результатам работы в размере 6550 евро, столько же получила городской канцлер, руководитель Таллиннского стратегического центра Кайри Вахер.

Среди таллиннских руководителей самую маленькую премию — 2650 евро — получил руководитель Таллиннского департамента городского планирования Ивари Раннама, но даже эта сумма превышала самую маленькую премию в Пярнуской городской управе - 2500 евро достались руководителю отдела городского хозяйства Кармо Някку. Самая маленькая премия в Пярну составила 200 евро.

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