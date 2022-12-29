Руководители различных департаментов в Таллинне в этом году получат большие премии – они настолько большие, что даже самая большая доплата по результатам работы в городе Пярну соразмерна самой маленькой в столице. В Тарту премии выплатят тринадцати руководителям структурных подразделений.
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Сравните ⟩ Пярну vs Таллинн: премии чиновников в столице в несколько раз больше
Пярну vs Таллинн: премии чиновников в столице в несколько раз больше
Таллиннский городской секретарь Прийт Лелло получил премию по результатам работы в размере 6550 евро, столько же получила городской канцлер, руководитель Таллиннского стратегического центра Кайри Вахер.