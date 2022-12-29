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Правительство Эстонии оценило важную роль Сависаара в восстановлении государственности

BNS
Правительство Эстонии оценило важную роль Сависаара в восстановлении государственности
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Эдгар Сависаар в январе 1996 года в Рийгикогу.
Эдгар Сависаар в январе 1996 года в Рийгикогу. Фото: Peeter Langovits

Правительство Эстонии в четверг во второй половине дня выступило с заявлением о признании важной роли ветерана эстонской политики Эдгара Сависаара, скончавшегося 29 декабря, в восстановлении государственности Эстонии.

«Сегодня нас покинул бывший премьер-министр Эстонской Республики Эдгар Сависаар, – говорится на домашней странице Дома Стенбока в Facebook. – Сависаар был одной из выдающихся фигур эстонского политического ландшафта, он сыграл важную роль в строительстве только что восстановившей независимость Эстонии».

Правительство во главе с Эдгаром Сависааром вступило в должность 3 апреля 1990 года и находилось у власти в общей сложности 639 дней - до 30 января 1992 года. Позднее Эдгар Сависаар был также министром внутренних дел и министром экономики и коммуникаций Эстонии.

Эдгар Сависаар скончался в четверг в возрасте 72 лет в Ида-Таллиннской центральной больнице.

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