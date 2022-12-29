По словам Вильи Тоомаст, Эдгар Сависаар играл важную роль в эстонской политике как во время восстановления независимости, так и во время становления Эстонской Республики. Она запомнит его как очень умного человека, который много читал и всем интересовался.
Вилья Тоомаст: я обещала, что навещу его, но теперь не смогу это сделать
Вилья Тоомаст сказала, что, безусловно, грустно, когда человек уходит, а в 72 года еще рано уходить на тот свет. «Очевидно, что он мог бы прожить дольше».
По словам Тоомаст, Эдгар Сависаар играл большую роль в эстонской политике, особенно во время восстановления независимости Эстонии. Она сказала, что в то время его роль невозможно переоценить, он собрал первое правительство в совершенно новых условиях, и это были очень трудные времена.
«Я запомню его как очень умного человека, начитанного и интересующегося всем. Мы вместе слушали классическую музыку, и он ставил мне пластинки. Любознательный человек».
Тоомаст сказала, что в последнее время они в основном общались по телефону, и не так много прошло с тех пор, как ей звонил Эдгар Сависаар, к сожалению, уже из больницы.
«Я больше не могла его навещать, поскольку из-за распространения вирусов визиты в больницу ограничены, но мы говорили о бытовых вещах, о том, как он себя чувствует и какое лечение он получит. Я обещала, что, когда он выйдет из больницы, я приду навестить его, но, как видите, теперь не смогу этого сделать».