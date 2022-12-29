Вилья Тоомаст: я обещала, что навещу его, но теперь не смогу это сделать

Вилья Тоомаст сказала, что, безусловно, грустно, когда человек уходит, а в 72 года еще рано уходить на тот свет. «Очевидно, что он мог бы прожить дольше».

По словам Тоомаст, Эдгар Сависаар играл большую роль в эстонской политике, особенно во время восстановления независимости Эстонии. Она сказала, что в то время его роль невозможно переоценить, он собрал первое правительство в совершенно новых условиях, и это были очень трудные времена.

«Я запомню его как очень умного человека, начитанного и интересующегося всем. Мы вместе слушали классическую музыку, и он ставил мне пластинки. Любознательный человек».

Тоомаст сказала, что в последнее время они в основном общались по телефону, и не так много прошло с тех пор, как ей звонил Эдгар Сависаар, к сожалению, уже из больницы.