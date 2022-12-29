Эстония скорбит ⟩ «Пример для многих»: как отреагировали общественные деятели на смерть Сависаара

У меня самой не было возможности обсудить с ним настоящие и будущие проблемы Эстонии, когда я была в политике, потому что одновременно мы были в ней всего несколько лет, и работа в то время нас не объединяла – он был мэром Таллинна, я впервые была депутатом Рийгикогу. Нас объединяет то, что мы оба знаем на собственном опыте заботы и боли премьер-министра. Раз в год перед днем ​​восстановления независимости действующий премьер-министр по доброй традиции приглашает всех предыдущих премьер-министров Эстонии в дом Стенбока на обед. Этим летом Эдгар тоже был в нашем кругу. Мы все вместе обсуждали жизнь в Эстонии и мировые события, и все говорили, что у каждого премьер-министра есть свои испытания, но все когда-то остается позади.