Сегодня, 29 декабря, в возрасте 72 лет скончался политик-ветеран, бывший премьер-министр Эстонской Республики Эдгар Сависаар. Rus.Postimees собрал реакцию общественных деятелей на это печальное известие.
Эстония скорбит ⟩ «Пример для многих»: как отреагировали общественные деятели на смерть Сависаара
Юри Ратас
Председатель Центристской партии
«Сегодняшний вечер принес очень печальную новость о том, что нас покинул выдающийся политик Эстонии Эдгар Сависаар. Его вклад в нашу политику и развитие государства был огромным. Сависаар положил начало Народному фронту, он внес неоценимый вклад в восстановление независимости Эстонии и служил нашему государству в качестве как премьер-министра, многократного министра и многолетнего мэра Таллинна. Также он основал и более двадцати лет возглавлял крупнейшую политическую партию Эстонии, Центристскую партию.
Непрерывная работа и увлеченность Эдгара Сависаара были примером для многих его коллег и других людей, кто имел честь знать его. Выражаю искренние соболезнования всем его членам семьи, близким, друзьям и однопартийцам. Покойся с миром, дорогой Эдгар».
Алар Карис
Президент Эстонии
«Три десятилетия эстонской политики были бы более скучными и менее красочными без Эдгара Сависаара. Мы будем помнить ту важную роль, которую он сыграл в восстановлении независимости Эстонии, когда сначала возглавлял Народный фронт, затем правительство, а также формировал политический ландшафт Эстонии в качестве председателя Центристской партии. Сила его мыслей и поступков, а также периодические противоречия заслуженно принесли ему прозвище Носорог.
Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Эдгара Сависаара, друзьям и всем, кому он был важен».
Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии
«У меня есть несколько замечательных воспоминаний об Эдгаре Сависааре из моего детства. Помню, как в детстве я танцевала в ансамбле народного танца Sõleke, который попросили выступить на мероприятиях его предвыборной кампании. И позже я помню, как Эдгар Сависаар вместе с моим отцом и многими другими активно работал над восстановлением независимости Эстонии.
У меня самой не было возможности обсудить с ним настоящие и будущие проблемы Эстонии, когда я была в политике, потому что одновременно мы были в ней всего несколько лет, и работа в то время нас не объединяла – он был мэром Таллинна, я впервые была депутатом Рийгикогу. Нас объединяет то, что мы оба знаем на собственном опыте заботы и боли премьер-министра. Раз в год перед днем восстановления независимости действующий премьер-министр по доброй традиции приглашает всех предыдущих премьер-министров Эстонии в дом Стенбока на обед. Этим летом Эдгар тоже был в нашем кругу. Мы все вместе обсуждали жизнь в Эстонии и мировые события, и все говорили, что у каждого премьер-министра есть свои испытания, но все когда-то остается позади.
Да, Эдгар Сависаар был неоднозначным, но, несмотря ни на что, он был политиком с блестящим умом, великой личностью, и ему принадлежит определенное место в истории Эстонии. Мы благодарны ему за все, что он сделал для восстановления независимости Эстонии. Спасибо, Эдгар, и доброго пути. Мои соболезнования близким».
Андрус Ансип
Бывший премьер-министр, ныне депутат Европейского парламента Андрус Ансип (Партия реформ)
«Без сомнения, Эдгар Сависаар сыграл выдающуюся роль в восстановлении независимости Эстонии. Как создатель и лидер Народного фронта и один из авторов предложения "Хозрасчетной Эстонии" он вписал себя в историю Эстонии.
Мы работали вместе, когда он был мэром Таллинна, а я мэром Тарту. Мы также были партнерами в правительстве. Это было время, когда мужское слово чего-то стоило.
Если мы о чем-то договаривались, то договоренности выполнялись. К сожалению, после апрельских беспорядков наши пути окончательно разошлись».
Мария Юферева-Скуратовски
Член Рийгикогу (Центристская партия)
«Очень грустная новость. Эдгар Сависаар был и остается для меня главным политическим Учителем. Хорошо, что мне удалось поработать с Железным Эдгаром. Глубокие соболезнования родным и друзьям».
Тоомас Лепп
Эстонский телережиссер и продюсер, бывший гендиректор ETV
«Одна из страниц нашей истории перевернута. Скончался Эдгар Сависаар. На этом снимке он у камня, воздвигнутого в память о тех, кто боролся за свободу Эстонии. Эдгар тоже это делал. Покойся с миром. Мои соболезнования его близким и детям».
Оудекки Лооне
Член Рийгикогу (Центристская партия)
«Спасибо тебе, Эдгар Сависаар, что ты был. Спасибо, что ты верил в невозможное и всегда был готов реализовать новые идеи. Спасибо тебе за увлекательные беседы как на хуторе Хундисильма, так и в других местах: всегда заинтересованный происходящим в мире, всегда рассматривающий вещи под разными углами, никогда ничего не принимающий как должное и учитывающий мнения других людей. Спасибо тебе за то, что ты всегда пытался сделать Эстонию лучше, чем она есть. Не волнуйся – твои идеи будут шагать дальше вместе с нами. Мы, которые были частью их создания и развития, мы верим в них. Однажды мы так и так победим!»
Ольга Сытник
Советник отдела культурного многообразия Министерства культур, ранее состояла в Центристской партии
«Эдгар Сависаар был несомненно очень важной и противоречивой фигурой эстонской общественной и политической жизни. Он был авторитарным лидером, которого часто критиковали, и я в том числе. Но парадоксально, что именно благодаря этой черте, в большую политику смогли попасть и многие женщины и русскоязычные, которых он ставил в списки кандидатов на "проходные" места. Спасибо тебе, Эдгар, что когда-то поверил и в меня. Покойся с миром».
Николай Дегтяренко
Член Маардуского горсобрания, ранее состоял в Центристской партии
«В возрасте 72 года скончался бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллинна Эдгар Сависаар, с которым я был не только лично знаком, но и работал под его началом в структурах столичной власти, а позже сотрудничал в рамках общего избирательного союза. Покойся с миром легендарный маэстро эстонской политики! Спасибо за поющую революцию, ведь именно Эдгар сыграл ключевую роль в формировании облика современной Эстонии».
Юлианна Юрченко
Старейшина Ласнамяэ, член Центристской партии
Сегодня ушел из жизни Эдгар Сависаар. В 1991 году под его руководством была создана Центристская партия, которой он руководил очень много лет. Это были порой сложные, но незабываемые годы. Он сделал очень много для Эстонии и для Таллинна. Было много сделано и для Ласнамяэ, в частности. Спасибо за все! Вечная память великому политику и замечательному человеку. Глубочайшее соболезнование родным и близким.