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Карис: эстонская политика была бы скучна без Эдгара Сависаара

rus.postimees.ee
Карис: эстонская политика была бы скучна без Эдгара Сависаара
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Madis Veltman

29 декабря в возрасте 72 лет скончался Эдгар Сависаар. Приводим заявление президента Эстонии Алара Кариса в связи с кончиной политика.

Три десятилетия эстонской политики были бы более скучными и менее красочными без Эдгара Сависаара. Мы будем помнить ту важную роль, которую он сыграл в восстановлении независимости Эстонии, когда сначала возглавлял Народный фронт, затем правительство, а также формировал политический ландшафт Эстонии в качестве председателя Центристской партии. Сила его мыслей и поступков, а также периодические противоречия заслуженно принесли ему прозвище Носорог.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Эдгара Сависаара, друзьям и всем, кому он был важен.

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