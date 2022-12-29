Карис: эстонская политика была бы скучна без Эдгара Сависаара

Три десятилетия эстонской политики были бы более скучными и менее красочными без Эдгара Сависаара. Мы будем помнить ту важную роль, которую он сыграл в восстановлении независимости Эстонии, когда сначала возглавлял Народный фронт, затем правительство, а также формировал политический ландшафт Эстонии в качестве председателя Центристской партии. Сила его мыслей и поступков, а также периодические противоречия заслуженно принесли ему прозвище Носорог.