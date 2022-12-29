29 декабря в возрасте 72 лет скончался Эдгар Сависаар. Приводим заявление президента Эстонии Алара Кариса в связи с кончиной политика.
Карис: эстонская политика была бы скучна без Эдгара Сависаара
Карис: эстонская политика была бы скучна без Эдгара Сависаара
Три десятилетия эстонской политики были бы более скучными и менее красочными без Эдгара Сависаара. Мы будем помнить ту важную роль, которую он сыграл в восстановлении независимости Эстонии, когда сначала возглавлял Народный фронт, затем правительство, а также формировал политический ландшафт Эстонии в качестве председателя Центристской партии. Сила его мыслей и поступков, а также периодические противоречия заслуженно принесли ему прозвище Носорог.
Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Эдгара Сависаара, друзьям и всем, кому он был важен.
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