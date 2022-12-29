ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Железный Эдгар: национальный герой и ловкий комбинатор незаметно покинул сцену

Сависаара словно не слишком заботили подобные обвинения, и он едва ли не с удовольствием давал эстонской общественности новые основания для подобных подозрений, заключая в качестве главы Центристской партии договоры о сотрудничестве с «Единой Россией» или, например, воздерживаясь от однозначного осуждения российской аннексии Крыма в 2014 году (Сависаар считал даже возможным совершать в этот турбулентный исторический период рабочие визиты в Москву). На фоне этого провокационного поведения Сависаару стали часто припоминать тогда его давнишний призыв к избирателям Центристской партии не поддерживать на референдуме вступление Эстонии в Европейский союз.

Можно лишь строить предположения о том, стала бы политическая карьера Эдгара Сависаара развиваться еще скандальнее, и стал бы он давать еще больше поводов для подозрений насчет себя в лоббировании в Эстонии кремлевских интересов, если бы на этой карьере очень сильно не отразилась тяжелая медицинская проблема.