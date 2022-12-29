29 декабря 2022 года скончался видный эстонский политик Эдгар Сависаар, на протяжении долгого времени выступавший в роли одного из олицетворений периода восстановления независимости. Его заслуги, мужество, ошибки и этически сомнительные поступки теперь будут обсуждаться как часть истории эстонского народа и государства. Нам только предстоит понять, кем же Эдгар был или не был для нас.
ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Железный Эдгар: национальный герой и ловкий комбинатор незаметно покинул сцену
В 1988 году Эдгар Сависаар в одной из передач Эстонского телевидения озвучил идею о создании Народного фронта, организации, которая изначально позиционировалась в качестве движения в поддержку объявленной в Москве перестройки, но в итоге довольно быстро превратилась в локомотив национально-освободительного движения в Эстонии.
Именно с Народным фронтом в первую очередь в народной памяти связывается акция по выстраиванию людей в трех Балтийских странах в августе 1989 года в живую цепь. Наверное, именно эта акция особенно красноречиво подтвердила непреклонность воли народов Балтийских стран к восстановлению исторической справедливости, которую можно было считать свершенной лишь с полноценным возвращением этих стран на политическую карту мира.
До того, как заработать себе авторитет в качестве борца за свободу Эстонии и политика, Сависаар снискал в Эстонии репутацию топ-экономиста. В 1980-е годы Сависаар работал в учреждениях, занимавшихся вопросами экономического планирования, а в мае 1990 года он стал первым премьер-министром Эстонии после принятия закона о восстановлении действия Конституции Эстонии от 1938 года. Правительство Сависаара оставалось у власти до конца января 1992 года, когда он был вынужден уйти в отставку из-за тяжелого положения в экономике.
Запечатлевшись в качестве одной из ключевых политических фигур в новейшей истории Эстонии и оказавшись в ней очень плотно - и в исключительно позитивном ключе - связанным с самым значимым событием, Сависаар, однако, своей дальнейшей политической карьерой сделал едва ли не все для того, чтобы окончательно прописаться в эстонской истории в виде исключительно противоречивой личности.
Ведь если применительно к рубежу «слома эпох» он воспринимается как один из самых важных госмужей, причастных к возвращению народу Эстонии свободы, то уже в XXI веке очень часто в эстонском обществе о нем говорилось как о человеке, который замечен в слишком уж тесных контактах с государством, которое традиционно счиается главной для эстонской свободы угрозой.
Если возникавшие в конце прошлого века вокруг имени Сависаара скандалы касались скорее не самых этичных методов, применявшихся им во внутриполитической борьбе (можно вспомнить практиковавшиеся им тайные записи переговоров с политиками, закончившиеся для Сависаара отставкой с поста главы МВД), то в XXI веке многим людям в Эстонии стало казаться, что для укрепления своих политических позиций в Эстонии Сависаар может вступать в достаточно рискованные для интересов безопасности эстонского государства отношения с восточным соседом.
Особенно сильно стала бросаться в глаза неоднозначность политических практик Эдгара Сависаара во время его работы на посту мэра Таллинна. Самый острый вопрос, возникший у эстонского народа и эстонского государства к Сависаару за время его работы столичным градоначальником, был связан со строительством православного храма в Ласнамяэ.
Этот проект было принято считать обеспечившим Сависаару уникальную электоральную поддержку со стороны русскоязычной части населения Эстонии, при этом в распоряжении прессы появились материалы о причастности к финансированию этого проекта представителей российских олигархических и политических элит, что дало повод для закрепления за Сависааром реноме как минимум потенциального «агента влияния Кремля».
Сависаара словно не слишком заботили подобные обвинения, и он едва ли не с удовольствием давал эстонской общественности новые основания для подобных подозрений, заключая в качестве главы Центристской партии договоры о сотрудничестве с «Единой Россией» или, например, воздерживаясь от однозначного осуждения российской аннексии Крыма в 2014 году (Сависаар считал даже возможным совершать в этот турбулентный исторический период рабочие визиты в Москву). На фоне этого провокационного поведения Сависаару стали часто припоминать тогда его давнишний призыв к избирателям Центристской партии не поддерживать на референдуме вступление Эстонии в Европейский союз.
Можно лишь строить предположения о том, стала бы политическая карьера Эдгара Сависаара развиваться еще скандальнее, и стал бы он давать еще больше поводов для подозрений насчет себя в лоббировании в Эстонии кремлевских интересов, если бы на этой карьере очень сильно не отразилась тяжелая медицинская проблема.
В начале 2015 года, после возвращения Сависаара в Эстонию из рабочей поездки в Китай, у него была диагностирована стрептококковая инфекция с синдромом токсического шока, в результате чего через несколько недель у него была ампутирована правая нога. Позднее Сависаар вернулся к исполнению мэрских обязанностей, однако это происходило уже на фоне предъявления ему подозрений в коррупционных преступлениях. В итоге Сависаар был освобожден от уголовного преследования именно по медицинским показаниям, но к тому моменту его нахождение во главе Центристской партии стало казаться губительным для репутации партии его однопартийцам, что привело к смещению Сависаара с позиции партийного лидера.
С тех самых пор некоторыми аналитиками прочилось возвращение Сависаара в большую политику путем создания новой партии или в результате его вливания в какую-то другую политическую силу, но этого так и не произошло.
Нет никаких сомнений в том, что на протяжении многих последующих десятилетий между историками не будет достигнуто согласия в вопросе о том, какие дела Эдгара Сависаара - пассионарные или, мягко говоря, сомнительные - оказали на эстонское государство более существенное влияние. Однако можно практически не сомневаться, что в эмоциональном восприятии эстонского народа своей истории Эдгар Сависаар со временем превратится в героя скорее со знаком «плюс», чем со знаком «минус».
Просто по той причине, что чрезвычайно энергичная работа Сависаара во благо Эстонии в конце 1980-х и начале 1990-х годов привела к позитивному результату, который невозможно ни обесценить, ни изменить; тот же флирт Сависаара с Москвой, который стоил ему потери популярности в эстонском народе, во-первых, происходил не в столь драматичный исторический период, а, во-вторых, не повлек за собой никаких фатальных для Эстонии последствий. Поэтому на роль героя скончавшийся сегодня Эдгар Сависаар подходит в истории - и «в вечности» - куда очевиднее, чем на роль антигероя.