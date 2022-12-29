Его жизни может угрожать опасность: в Таллинне пропал 47-летний мужчина

По словам близких, Нейл несколько часов назад покинул свой дом в Нымме, и его жизни может угрожать опасность. Его телефон выключен. По имеющейся на данный момент информации, Нейл мог отправиться в сторону болота Пяэскюла, где его в настоящее время ищет полиция. В поисках также задействованы дроны.