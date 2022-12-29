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Его жизни может угрожать опасность: в Таллинне пропал 47-летний мужчина

rus.postimees.ee
Его жизни может угрожать опасность: в Таллинне пропал 47-летний мужчина
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Пропавший в Таллинне Нейл.
Пропавший в Таллинне Нейл. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Таллинне 47-летнего Нейл.

По словам близких, Нейл несколько часов назад покинул свой дом в Нымме, и его жизни может угрожать опасность. Его телефон выключен. По имеющейся на данный момент информации, Нейл мог отправиться в сторону болота Пяэскюла, где его в настоящее время ищет полиция. В поисках также задействованы дроны.

Рост Нейла 187 сантиметров, у него крепкое спортивное телосложение, он лысый, но у него длинная борода. Возможно, он был одет в одежду цвета хаки или в темную одежду.

Полиция просит всех, кто видел Нейла или знает его возможное местонахождение, сообщить об этом по номеру 112. 

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