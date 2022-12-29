В четверг, 29 декабря, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения пропавшего в Таллинне 47-летнего Нейла.
Пропавший в Таллинне 47-летний мужчина нашелся
Пропавший в Таллинне 47-летний мужчина нашелся
По словам близких, в четверг Нейл покинул свой дом в Нымме, и его жизни могла угрожать опасность. Его телефон был выключен.
Поздно вечером в четверг пресс-служба полиции сообщила, что совестными усилиями полиции и спасателей Нейла удалось найти на территории болота Пяэскюла. Он был жив, но нуждался в медицинской помощи.