Пропавший в Таллинне 47-летний мужчина нашелся

По словам близких, в четверг Нейл покинул свой дом в Нымме, и его жизни могла угрожать опасность. Его телефон был выключен.

Поздно вечером в четверг пресс-служба полиции сообщила, что совестными усилиями полиции и спасателей Нейла удалось найти на территории болота Пяэскюла. Он был жив, но нуждался в медицинской помощи.