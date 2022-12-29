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Пропавший в Таллинне 47-летний мужчина нашелся

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Пропавший в Таллинне 47-летний мужчина нашелся
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Автомобиль полиции.
Автомобиль полиции. Фото: Marko Saarm

В четверг, 29 декабря, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения пропавшего в Таллинне 47-летнего Нейла.

По словам близких, в четверг Нейл покинул свой дом в Нымме, и его жизни могла угрожать опасность. Его телефон был выключен.

Поздно вечером в четверг пресс-служба полиции сообщила, что совестными усилиями полиции и спасателей Нейла удалось найти на территории болота Пяэскюла. Он был жив, но нуждался в медицинской помощи.

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