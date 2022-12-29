Бывший генеральный секретарь Центристской партии Прийт Тообал сказал, что в новейшей истории Эстонии не было такого политика, как Сависаар, и вспомнил, какой была их последняя встреча.
«Я попросил у него прощения»: Тообал рассказал о последней встрече с Сависааром
Тообал рассказал Postimnees, что такого политика, как Сависаар, в Эстонии не было ни в недавнем прошлом, ни сейчас. «Великий человек, великий политик и очень хороший друг. Все, чему я у него научился, – это огромный багаж на всю оставшуюся жизнь», – сказал он.
Тообал отметил, что они с Сависааром отправляли друг другу СМС-сообщения и периодически созванивались. Последний раз они обменивались сообщениями несколько дней назад, в Рождество. Последняя встреча состоялась летом, когда Сависаар праздновал день рождения на хуторе Хундисильма.
«Эдагр не очень любил обниматься, то там, встретившись после долгого времени, мы обнялись. Это было приятное чувство, – описал он. – Я попросил у него прощения, что периодически мы не общались, и я держался в стороне».
На вопрос, следил ли Сависаар в последнее время за политикой и Центристской партией, Тообал ответил, что о политике и выборах они не говорили. По его мнению, Сависаар не хотел во все это вникать, так как ему причинили боль как внутри партии, так и за ее пределами.
«Я полагаю, что ему было больно заниматься политикой. Когда мы общались, то говорили о лошадях и о чем угодно, кроме политики. Меньше всего о выборах», – добавил он.
Тообал проработал с Сависааром девять лет. Сначала Сависаар немного сторонился его, как молодого политика, но позже они учились понимать друг друга. «Шесть лет из девяти – это был период, когда без преувеличения утром мой день начинался с разговора по телефону с ним и этим же заканчивался. Мы обсуждали, что принесет этот день и потом что произошло за день», – описал он.
По словам Тообала, оглядываясь назад, он рад, что никогда не предавал Эдгара. «Когда в какой-то момент я почувствовал, что больше не могу выполнять работу генерального секретаря партии и отошел в сторону. Я никогда не перечил ему, — добавил Тообал. — В этом смысле мое сердце спокойно».