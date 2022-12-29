Бывший советник Сависаара Владимир Юшкин: у великих людей – великие пороки

- Вы помните какой-либо ожесточенный спор, где вы с ним не сошлись? Если да, то о чем он был?

- У нас споры были в основном – это очень важно – один на один. Он особо не любил спорить, когда было больше людей. Они (споры – прим.ред.) касались в основном тактики. Каким образом выходить из этой ситуации, которая была неоднозначной. Когда мы приглашали все эти предприятия союзных республик на совещания, «таллиннские совещания». Пока мы не договорились, что между Ельциным и Горбачевым будем работать в сторону Ельцина, и этот конфликт двух лидеров мы должны разыграть в свою пользу. Дальше все шло по-нашему, никаких других споров не было. Я отвечал только за две вещи: за выстраивание отношений с союзными республиками и блокирование «пятой колонны». Мы рассчитывали, что модель будет развиваться несколько лет. Но это был мирный путь, основывающийся на поддержке нас со стороны всех других республик. Что и произошло на заседании госсовета, нас все поддержали.

Сависаар в 1991 году возвращается из Москвы. Встреча в аэропорту. Foto: Peeter Langovits/Postimees Фото: Peeter Langovits

- Как об Эдгаре отзывались должностные лица в Москве?