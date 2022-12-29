Фото ⟩ Тяжелое ДТП в Таллинне: городской автобус столкнулся с легковушкой

По словам находившегося на месте происшествия репортера Rus.Postimees, ДТП произошло у автобусной остановки «Вана-Пяэскюла». На месте происшествия работает полиция и находятся две машины скорой помощи.

«У автобуса разбито лобовое стекло. По неподтвержденным данным, ДТП произошло, когда легковой автомобиль выезжал с заправки и столкнулся с автобусом», – сообщает репортер.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила Rus.Postimees, что сообщение об этом ДТП поступило в полицию в 19.29. «Скорая помощь доставила водителя легкового автомобиля в больницу. Медики также осмотрели на месте происшествия пассажиров автобуса, по предварительным данным, никто из них серьезных травм не получил», - уточнила она.