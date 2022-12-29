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Умер в больнице ⟩ Помощница Эдгара Сависаара Елена: я была рядом с ним до его последнего вздоха

Катрин Луст
, главный редактор Elu24
Помощница Эдгара Сависаара Елена: я была рядом с ним до его последнего вздоха
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Елена Валме и Эдгар Сависаар.
Елена Валме и Эдгар Сависаар. Фото: Sille Annuk

В последние годы Елена Валме ежедневно помогала Эдгару Сависаару, именно она была с ним до последнего вздоха. «Я была с ним и в тот момент, когда его сердце остановилось», - рассказывает сквозь слезы Валме о сегодняшнем грустном дне. Сависаар скончался сегодня в Ида-Таллиннской центральной больнице.

Эдгар Сависаар в последние годы мало рассказывал о своей личной жизни, но для общественности не секрет, что Елена Валме, которую Сависаар ласково называл Леной, была рядом с ним верой и правдой до самого конца. Именно Елена помогала Сависаару на хуторе Хундисильма и была рядом с ним даже в самые трудные минуты.

В течение последнего месяца бывший мэр Таллинна перенес несколько инсультов подряд, его здоровье было в очень плохом состоянии. Недавно Сависаару также перенес операцию на сердце, и на момент смерти он находился в Ида-Таллиннской центральной больнице, где врачи сделали все, чтобы спасти его жизнь.

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