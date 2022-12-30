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Каким запомнит Эстония Эдгара Сависаара? В студии Postimees Игорь Грязин и Ольга Иванова

12:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Каким запомнит Эстония Эдгара Сависаара? В студии Postimees Игорь Грязин и Ольга Иванова
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Что двигало легендарным политиком на протяжении всего его пути? Какие ошибки привели к тому, что железный Эдгар остался вне политики?

В прямом эфире Rus.Postimees поделятся воспоминаниями Игорь Грязин и Ольга Иванова, экс-депутаты Рийгикогу, представлявшие в тот период фракции реформистов и центристов соответственно. Смотрите интервью в 12:00!

  • Каким запомнили Эдгара Сависаара его бывшие соратники?
  • Кто остался рядом с ним до последних дней?
  • Что стало причиной изоляции Сависаара в большой политике? 
  • Насколько роковую роль сыграли в его судьбе контакты с Россией? 
  • Почему Эдгар смог стать объединяющей фигурой для эстонцев и русских?
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