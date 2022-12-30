Что двигало легендарным политиком на протяжении всего его пути? Какие ошибки привели к тому, что железный Эдгар остался вне политики?
Каким запомнит Эстония Эдгара Сависаара? В студии Postimees Игорь Грязин и Ольга Иванова
12:00
Каким запомнит Эстония Эдгара Сависаара? В студии Postimees Игорь Грязин и Ольга Иванова
В прямом эфире Rus.Postimees поделятся воспоминаниями Игорь Грязин и Ольга Иванова, экс-депутаты Рийгикогу, представлявшие в тот период фракции реформистов и центристов соответственно. Смотрите интервью в 12:00!
- Каким запомнили Эдгара Сависаара его бывшие соратники?
- Кто остался рядом с ним до последних дней?
- Что стало причиной изоляции Сависаара в большой политике?
- Насколько роковую роль сыграли в его судьбе контакты с Россией?
- Почему Эдгар смог стать объединяющей фигурой для эстонцев и русских?
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