Соратники Сависаара: у Эдгара был план передать власть преемнику, но он упустил возможность достойно уйти

– Возможно, роковую роль сыграл и «культ Эдгара», созданный приближенными Сависаара, вследствие чего политик оказался в вакууме?

Ольга Иванова: – К сожалению, Эдгар иногда ошибался со своими приближенными. Но вряд ли всё случилось так именно из-за его окружения. Он умел отличать грубую лесть от правды.

– Контакты с Россией могли стать судьбоносными для его поздней политической карьеры?

Игорь Грязин: – Его много раз обвиняли в том, что он был прорусским и антиэстонским политиком, рукой Москвы...

– Был даже большой скандал с финансированием Ласнамяэской церкви…

Игорь Грязин: – Всё это чушь собачья! Эдгар создал своими руками независимую Эстонию. Не может же быть так, как с Тарасом Бульбой: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Полагаю, что как историк и философ Сависаар допускал, что все наши игры в независимость не продлятся очень долго, что рано или поздно Москва пойдет против нас. Сейчас мы это видим на примере Украины. И раз подобное может случиться, Сависаар считал необходимым сохранять нормальные связи с московской, демократически настроенной элитой, которая так или иначе не будет доверять сугубо националистическим силам. И я ему неоднократно говорил, что в случае чего мы первыми отправимся в Сибирь, но Эдгар отвечал, что нужно сделать так, чтобы мы остались здесь.