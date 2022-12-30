Соратники Сависаара: у Эдгара был план передать власть преемнику, но он упустил возможность достойно уйти

– Возможно, роковую роль сыграл и «культ Эдгара», созданный приближенными Сависаара, вследствие чего политик оказался в вакууме?
Ольга Иванова: – К сожалению, Эдгар иногда ошибался со своими приближенными. Но вряд ли всё случилось так именно из-за его окружения. Он умел отличать грубую лесть от правды.
– Контакты с Россией могли стать судьбоносными для его поздней политической карьеры?
Игорь Грязин: – Его много раз обвиняли в том, что он был прорусским и антиэстонским политиком, рукой Москвы...
– Был даже большой скандал с финансированием Ласнамяэской церкви…
Игорь Грязин: – Всё это чушь собачья! Эдгар создал своими руками независимую Эстонию. Не может же быть так, как с Тарасом Бульбой: «Я тебя породил, я тебя и убью».
Полагаю, что как историк и философ Сависаар допускал, что все наши игры в независимость не продлятся очень долго, что рано или поздно Москва пойдет против нас. Сейчас мы это видим на примере Украины. И раз подобное может случиться, Сависаар считал необходимым сохранять нормальные связи с московской, демократически настроенной элитой, которая так или иначе не будет доверять сугубо националистическим силам. И я ему неоднократно говорил, что в случае чего мы первыми отправимся в Сибирь, но Эдгар отвечал, что нужно сделать так, чтобы мы остались здесь.
Ольга Иванова: – Сависаару нужны были эти связи, поскольку известно, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Кроме того, он считал нужным дать всем понять, что худой мир лучше войны. И то же самое касается Ласнамяэской церкви. Несмотря на скандал с финансированием, ее построили. Сависаар был тем, кто принял решение и взял на себя ответственность, получив незаслуженное наказание в виде долгого судебного процесса. При этом простые люди до сих пор остаются ему благодарны за эту церковь.