Тийт Вяхи, который был в правительстве Эдгара Сависаара министром транспорта, навещал Сависаара две недели назад, на Рождество он позвонил ему и почувствовал, что следующего телефонного разговора с Эдгаром уже не будет.
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Тийт Вяхи: я сказал Эдгару, что позвоню после Нового года, но у меня было ощущение, что этого не произойдет
Тийт Вяхи: я сказал Эдгару, что позвоню после Нового года, но у меня было ощущение, что этого не произойдет
«Очень жаль, что не стало Эдгара Сависаара. Он был великим человеком и премьер-министром в трудные времена сразу после восстановления независимости Эстонии. Он был самым значимым деятелем на пути восстановления этой независимости», - подчеркнул Вяхи.