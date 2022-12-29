Тийт Вяхи: я сказал Эдгару, что позвоню после Нового года, но у меня было ощущение, что этого не произойдет

«Я помню его как очень решительного руководителя правительства в очень трудные времена. Он был полон энергии», - вспоминает Вяхи и добавляет, что, когда Сависаар поздно вечером еще только возвращался домой с работы, остальные члены правительства уже давно были заняты своими личными делами. - На следующий день в восемь утра он уже вновь был на работе и вызывал на беседу. Это было трудное время - и Сависаар был на тот момент лучшим из всех, кого можно было только пожелать».