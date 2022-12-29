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Тийт Вяхи: я сказал Эдгару, что позвоню после Нового года, но у меня было ощущение, что этого не произойдет

Аймар Алтосаар
Тийт Вяхи: я сказал Эдгару, что позвоню после Нового года, но у меня было ощущение, что этого не произойдет
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Фото: Sander Ilvest

Тийт Вяхи, который был в правительстве Эдгара Сависаара министром транспорта, навещал Сависаара две недели назад, на Рождество он позвонил ему и почувствовал, что следующего телефонного разговора с Эдгаром уже не будет.

«Очень жаль, что не стало Эдгара Сависаара. Он был великим человеком и премьер-министром в трудные времена сразу после восстановления независимости Эстонии. Он был самым значимым деятелем на пути восстановления этой независимости», - подчеркнул Вяхи.

«Я помню его как очень решительного руководителя правительства в очень трудные времена. Он был полон энергии», - вспоминает Вяхи и добавляет, что, когда Сависаар поздно вечером еще только возвращался домой с работы, остальные члены правительства уже давно были заняты своими личными делами. - На следующий день в восемь утра он уже вновь был на работе и вызывал на беседу. Это было трудное время - и Сависаар был на тот момент лучшим из всех, кого можно было только пожелать».

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