ВИДЕО ⟩ Погоня в Таллинне: пьяный водитель позвонил в Центр тревоги и попросил спасти его от полицейских

События, которые привели к звонку в Центр тревоги, начались в среду вечером, когда внимание полиции на Лаагна-теэ привлек автомобиль Peugeot с нестабильным стилем вождения. Когда водитель Peugeot чуть не сбил пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, патруль дал автомобилю сигнал остановиться. Водитель решил проигнорировать этот сигнал.

Когда автомобиль ненадолго все-таки остановилось, водитель, похоже, не понял приказа полицейских и поехал дальше. Затем он позвонил по номеру 112 и сообщил, что его агрессивно преследуют. Водителю объяснили, что это полицейский патруль на машине без опознавательных знаков, и настоятельно порекомендовали остановиться, пишет в соцсетях Пыхьяская префектура.

У 43-летнего водителя были обнаружены признаки наркотического опьянения, и он был направлен на дополнительную экспертизу. В автомобиле также были обнаружены вещество, похожее на наркотик, и предмет, похожий на оружие.