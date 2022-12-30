Покойся с миром, король Пеле. Месси и Роналду попрощались с величайшим футболистом мира

«Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии, и в особенности семье Пеле. Простого «прощай» с вечным королем Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая сейчас охватила весь футбольный мир. Вдохновение для стольких миллионов — вчера, сегодня, всегда. Любовь, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной, когда мы делились друг с другом, даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт, и память о нем будет жить вечно в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле».