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Покойся с миром, король Пеле. Месси и Роналду попрощались с величайшим футболистом мира

rus.postimees.ee
Покойся с миром, король Пеле. Месси и Роналду попрощались с величайшим футболистом мира
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Лионель Месси и Пеле.
Лионель Месси и Пеле. Фото: Christian Hartmann

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировали на смерть великого бразильского футболиста Пеле.

В своем Instagram Месси коротко написал: «Покойся с миром, Пеле».

Роналду был более многословным:

«Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии, и в особенности семье Пеле. Простого «прощай» с вечным королем Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая сейчас охватила весь футбольный мир. Вдохновение для стольких миллионов — вчера, сегодня, всегда. Любовь, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной, когда мы делились друг с другом, даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт, и память о нем будет жить вечно в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле».

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