Неймар: Пеле превратил футбол в искусство

«До Пеле десятка была просто числом». Я прочитал это предложение где-то в какой-то момент своей жизни. Но это предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всё изменил. Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Это дало голос бедным, чёрным, и это сделало Бразилию заметной. Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю! Он ушёл, но его магия останется. Пеле вечен», — написал Неймар в своей социальной сети.