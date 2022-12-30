Стало известно, когда и где похоронят Пеле

2 января на стадионе родного клуба Пеле «Сантос» в штате Сан-Паулу состоится прощальная панихида. После нее гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать Селесте Арантис.

3 января экс-футболиста похоронят в некрополе «Экуменика», занесенного в Книгу Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище мира.