Издание The San Diego Union Tribune сообщает, что легендарный бразильский футболист Пеле будет похоронен на территории некрополя «Экуменика» — вертикальном кладбище в Сантосе, где покоятся его друзья и родственники. На церемонии прощания будет присутствовать только семья.
Стало известно, когда и где похоронят Пеле
Стало известно, когда и где похоронят Пеле
2 января на стадионе родного клуба Пеле «Сантос» в штате Сан-Паулу состоится прощальная панихида. После нее гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать Селесте Арантис.
3 января экс-футболиста похоронят в некрополе «Экуменика», занесенного в Книгу Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище мира.
Перед церемонией золотой гроб футболиста поставят посередине стадиона Вила Бельмиро, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом ровно сутки. По информации издания Terra, гроб будет установлен так, чтобы к нему никто не мог прикоснуться.