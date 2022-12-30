А вы знали? ⟩ Десять интересных фактов о великом бразильце Пеле

В Нигерии тогда шла война между центральным правительством и Восточной провинцией, провозгласившей себя независимым государством Биафра. Как утверждал историк клуба «Сантос» Гульерме Гуарче, бразильцы, опасаясь за свою безопасность, потребовали, чтобы на время их пребывания в стране было объявлено перемирие, и противоборствующие стороны якобы согласились. В автобиографии Пеле, выпущенной в 1977 году, об этом случае не говорится, но в книге, написанной через 30 лет, он о нем вспомнил.

По словам Пеле, он не может с уверенностью утверждать, что заключалось формальное перемирие, но хозяева заверили гостей, что в дни их пребывания боев не будет.

Как Пеле учился с Ленноном и не встретился с «Битлз»

В 1975 году Пеле переехал в Нью-Йорк и стал выступать за клуб «Нью-Йорк Космос» - когда в Штатах предприняли первую попытку популяризовать европейский футбол. Он решил подтянуть свой английский в языковой школе для взрослых и встретил там бывшего битла Джона Леннона, который в то время тоже жил в Нью-Йорке.

«Леннон учил японский в той же школе, что и я», - написал Пеле в своих мемуарах, вышедших в 2007 году.