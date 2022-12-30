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В ЕС не видят необходимости требовать отрицательный тест на коронавирус для приезжающих из Китая

rus.postimees.ee
В ЕС не видят необходимости требовать отрицательный тест на коронавирус для приезжающих из Китая
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Тестирование на коронавирус.
Тестирование на коронавирус. Фото: Marko Saarm

По оценке Европейского союза, введение требования обязательного теста на коронавирус для прибывающих из Китая было бы необоснованным.

США, Япония, Южная Корея, Тайвань и Индия сообщили, что от прибывающих из КНР будут в обязательном порядке требовать справку об отрицательном результате теста на COVID-19, пишет ERR.

Аналогичное требование с 30 декабря ввела Италия, которая призвала ввести его на всей территории ЕС, однако в Европейском центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом в Китае не влияет на Евросоюз, потому что такой же штамм коронавируса уже давно распространяется в Европе. Кроме того, в европейских странах большая часть населения вакцинирована от COVID-19.

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