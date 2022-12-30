Галерея ⟩ Шторм, обрушившийся на Северную Америку, превратил дома в сосульки
Шторм, обрушившийся на Северную Америку, превратил дома в сосульки
Форт-Эри и город Буффало, расположенный на территории штата Нью-Йорк, США, разделены рекой Ниагара и частично озером Эри. Обе страны пострадали от необычайно холодных и сильных снегопадов, которые на сегодняшний день унесли жизни по меньшей мере 56 человек. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк, где число погибших возросло до 28, сообщает Postimees.
Среди жертв экстремальной погоды жители и шести других штатов: Вермонта, Огайо, Миссури, Висконсина, Канзаса и Колорадо.
Сильнее всего холод ощущался в штате Монтана, где столбик термометра опустился до минус 45 градусов. В Канаде больше всего пострадали провинции Онтарио и Квебек.