Сависаар: я был диссидентом

Два года назад в конце мая, за несколько дней до того, как Эдгару Сависаару исполнилось 70 лет, я гостил у него на хуторе Хундисильма в Ляэне-Вирумаа, куда он переехал как раз в годовщину Эстонской Республики в 1996 году. К моменту нашей первой и единственной встречи он уже пять лет провел в инвалидном кресле. Но ампутированная правая нога все равно болела. «Фантомная боль», – отметил он.