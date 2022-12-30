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Сависаар: я был диссидентом

Прийт Пуллеритс
Сависаар: я был диссидентом
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Эдгар Сависаар на хуторе Хундисильма.
Эдгар Сависаар на хуторе Хундисильма. Фото: Tairo Lutter

Два года назад в конце мая, за несколько дней до того, как Эдгару Сависаару исполнилось 70 лет, я гостил у него на хуторе Хундисильма в Ляэне-Вирумаа, куда он переехал как раз в годовщину Эстонской Республики в 1996 году. К моменту нашей первой и единственной встречи он уже пять лет провел в инвалидном кресле. Но ампутированная правая нога все равно болела. «Фантомная боль», – отметил он.

Тем не менее, он провел небольшую экскурсию по своему саду. Он обратил внимание на рододендроны, которые недавно отцвели, и на раскрывшиеся тюльпаны нескольких цветов. Затем он подъехал на электрическом инвалидном кресле к теплице, где показал растущие помидоры. У каждого томатного куста было свое имя. Среди них, например, была Вилья.  

Эдгар Сависаар.
Эдгар Сависаар. Фото: Tairo Lutter
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