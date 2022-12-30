Как квартирные товарищества решают проблемы с собственниками-россиянами

По словам Светланы, сразу выплачивается большая сумма, то есть вносится предоплата. Приходят банковские переводы. Как это происходит, объяснить Светлана не могла. Скорее всего, одна из возможностей состоит в том, что эти люди находятся не в России, а в другой стране.

Илья, председатель квартирного товарищества Веэторни, 2 в Азери, сообщил, что в его доме четыре квартиры, собственниками которых являются граждане Российской Федерации. «Проблем пока нет», – сказал Илья и объяснил, что расходы, связанные с содержанием квартир, были оплачены заранее. Однако эти деньги кончатся, и вскоре возникнут долги. Одну квартиру оплачивают друзья владельца, проживающие в Таллинне.

По словам Ильи, люди, живущие в России, просто не могут оплачивать находящуюся в Эстонии недвижимость. Председатель находится с ними на связи, и рассматривался вариант, когда он сам поедет в Россию за деньгами. Собственники квартиры на это согласны.