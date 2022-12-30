Война в Украине не только закрыла эстонско-российскую границу, но и не позволяет восточным соседям осуществлять межгосударственные банковские переводы для оплаты своей недвижимости. В сложном положении оказались квартирные товарищества, пишет Virumaa Teataja.
Как квартирные товарищества решают проблемы с собственниками-россиянами
Женщина, проживающая по адресу Кооли, 8 в Азери, которая раньше была председателем квартирного товарищества, рассказала журналисту, что в доме много квартир, принадлежащих гражданам Российской Федерации.
«В моем подъезде на пятом этаже есть однокомнатная квартира, куда приезжали люди из Ленинграда», – привела она пример. Председатель квартирного товарищества Виктор признал, что треть дома, или 13 квартир, принадлежат гражданам РФ. Все они в настоящее время находятся в России и связаться с ними не удается. Однако за жилье нужно платить, и долги растут. По словам Виктора, долг за три квартиры уже превышает 1000 евро.
«Пишу владельцам, ответа нет», – пожаловался он. Председатель квартирного товарищества обратился за консультацией к юристу. Однако тот заявил, что обращаться в суд нет смысла, так как такая маленькая сумма долга не повлечет за собой судебного разбирательства.
«Зимой квартиры нужно отапливать, долги растут», – продолжил Виктор. По его мнению, проблема с собственниками квартир, проживающих в России, характерна для всего Ида-Вирумаа. По словам Виктора, владельцы квартир не злонамеренно не оплачивают счета, а просто не имеют возможности платить. Некоторые пытались уменьшить свой долг с помощью знакомых, которые могут приехать в Эстонию.
Светлана, председатель квартирного товарищества Кооли, 7 в Азери, рассказала, что в ее доме в России проживает пять собственников квартир. «Платят все», – сказала она и уточнила, что лишь у одного владельца квартиры периодически возникают проблемы с оплатой.
По словам Светланы, сразу выплачивается большая сумма, то есть вносится предоплата. Приходят банковские переводы. Как это происходит, объяснить Светлана не могла. Скорее всего, одна из возможностей состоит в том, что эти люди находятся не в России, а в другой стране.
Илья, председатель квартирного товарищества Веэторни, 2 в Азери, сообщил, что в его доме четыре квартиры, собственниками которых являются граждане Российской Федерации. «Проблем пока нет», – сказал Илья и объяснил, что расходы, связанные с содержанием квартир, были оплачены заранее. Однако эти деньги кончатся, и вскоре возникнут долги. Одну квартиру оплачивают друзья владельца, проживающие в Таллинне.
По словам Ильи, люди, живущие в России, просто не могут оплачивать находящуюся в Эстонии недвижимость. Председатель находится с ними на связи, и рассматривался вариант, когда он сам поедет в Россию за деньгами. Собственники квартиры на это согласны.
А в Пярну неприятности с финнами
Если в Ида-Вирумаа квартирные товарищества борются с собственниками недвижимости, проживающими в России, то в Пярну проблема с северными соседями – финнами. Андрес Яадла, председатель правления Эстонского союза квартирных товариществ, сообщил, что во время летнего сезона все собственники находятся в Пярну и оплачивают коммунальные платежи. Однако в конце сезона люди, живущие по ту сторону залива, попросту исчезают, и квартирные товарищества не могут связаться со многими из них для погашения долгов.