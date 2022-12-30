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Таинственное исчезновение ⟩ Напал на девушку и пропал без вести: полицейская собака и дрон не нашли тело подозреваемого

Марко Суурмяги
Напал на девушку и пропал без вести: полицейская собака и дрон не нашли тело подозреваемого
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Служебный пес Мак обошел большую часть деревни Лахмусе, но его чуткий нос, который способен учуять запах даже сквозь толщу снега, на этот раз ничего не нашел.
Служебный пес Мак обошел большую часть деревни Лахмусе, но его чуткий нос, который способен учуять запах даже сквозь толщу снега, на этот раз ничего не нашел. Фото: Elmo Riig

Семилетний полицейский пес Мак, живущий и работающий на кордоне Саатсе, в четверг был доставлен в деревню Лахмусе волости Пыхья-Сакала, где он искал тело 24-летнего Хелари, пропавшего в14 декабря. Собака его не нашла.

Собака-пограничник Мак специально обучена поиску трупов. Нос пса улавливает запахи даже через снег, но в районе, где он проходит со своим наставником, никаких находок обнаружено не было.

В полиции считают вполне вероятным, что Хелари, который вечером 14 декабря без видимых причин и предупреждений неоднократно ударил ножом свою девушку, а затем сбежал из квартиры в легкой одежде и носках, мертв. Его следы исчезли на границе города Сууре-Яани, но немногочисленные показания свидетелей позволяют предположить, что он мог дойти до находящейся в нескольких километрах от дома автобусной остановки «Лахмусе», а затем направиться в деревню Лахмусе.

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