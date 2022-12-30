Таинственное исчезновение ⟩ Напал на девушку и пропал без вести: полицейская собака и дрон не нашли тело подозреваемого

Собака-пограничник Мак специально обучена поиску трупов. Нос пса улавливает запахи даже через снег, но в районе, где он проходит со своим наставником, никаких находок обнаружено не было.

В полиции считают вполне вероятным, что Хелари, который вечером 14 декабря без видимых причин и предупреждений неоднократно ударил ножом свою девушку, а затем сбежал из квартиры в легкой одежде и носках, мертв. Его следы исчезли на границе города Сууре-Яани, но немногочисленные показания свидетелей позволяют предположить, что он мог дойти до находящейся в нескольких километрах от дома автобусной остановки «Лахмусе», а затем направиться в деревню Лахмусе.