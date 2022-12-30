Таинственное исчезновение ⟩ Напал на девушку и пропал без вести: полицейская собака и дрон не нашли тело подозреваемого

Семилетний полицейский пес Мак, живущий и работающий на кордоне Саатсе, в четверг был доставлен в деревню Лахмусе волости Пыхья-Сакала, где он искал тело 24-летнего Хелари, пропавшего в14 декабря. Собака его не нашла.
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Напал на девушку и пропал без вести: полицейская собака и дрон не нашли тело подозреваемого
Собака-пограничник Мак специально обучена поиску трупов. Нос пса улавливает запахи даже через снег, но в районе, где он проходит со своим наставником, никаких находок обнаружено не было.