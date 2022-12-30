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ЭКСПЕРТ ⟩ Россия будет нападать на Украину, пока не потерпит поражение и не начнет разваливаться

Угроза для стран Балтии остается крайне серьезной
Юрий Кочинев
, военный историк
Россия будет нападать на Украину, пока не потерпит поражение и не начнет разваливаться
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Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.
Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины. Фото: Johan Elm
  • Залужный раскусил будущий план россиян
  • Окончание войны зависит от военной помощи Запада
  • Наша задача – не давать западным политикам расслабляться

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в середине декабря дал интервью британскому изданию The Economist. Он высказал мнение, что в новом году Россия предпримет новую попытку завоевать Киев, пишет военный обозреватель Юрий Кочинев.

Для достижения своих стратегических целей взятие Киева имело важное значение для России с самого начала войны на Украине. Стратегическая цель – полное уничтожение украинской государственности. Ради этого Россия готова уничтожить украинскую инфраструктуру и большую часть украинцев.

Игорь Яковенко, бывший генеральный секретарь Союза журналистов России, журналист и политолог, недавно заявил украинским новостным каналам, что в марте 2022 года Путин выразил в узком кругу сожаление, что при нападении на Украину «начал не с того конца». Он сказал, что начинать надо было с присоединения Беларуси к России, а потом был бы выбор: переходить с белорусской платформы в Украину и Польшу или вовсе в страны Балтии. Это признание было вызвано сопротивлением и воинской доблестью украинцев. Российское руководство и лично Путин не могли этого учесть. В дальнейшем Путин так и не повторил своей «ошибки», но его планы были четко изложены, и, таким образом, угроза для стран Балтии остается крайне серьезной.

В интервью The Economist Залужный пролил свет на планы россиян на ближайшее будущее. Во-первых, они попытаются собрать новые силы для наступления на Киев. Ресурсы, подготовленные в течение трех с половиной лет для борьбы с украинцами, были потрачены впустую в течение первых трех месяцев войны без достижения каких-либо успехов. Русским нужно собирать новые ресурсы. Во-вторых, нужно не допустить перегруппировки украинских сил, а в-третьих, России нужно подготовить новый контингент в 200 тысяч человек для наступления на Киев.

Цели украинской армии на ближайшую перспективу следующие. В первую очередь необходимо сохранить существующую линию обороны и не дать русским захватить новые населенные пункты. Во-вторых, необходимо создать новый резерв и подготовить его к новому российскому наступлению, которое, по мнению генерала Залужного, произойдет в феврале или марте 2023 года. В-третьих, очень важно защитить воздушное пространство Украины.

Украине в срочном порядке нужно 300 танков, 600-700 БТР и 5000 гаубиц. В этом случае украинская армия сможет вытеснить противника из своей страны и выйти на позиции, существовавшие до 24 февраля 2022 года.

Многих аналитиков очень удивило интервью Залужного. Это было названо холодным душем в атмосфере всеобщего оптимизма и энтузиазма, царившей среди наблюдателей за войной на Украине. На самом деле взгляды генерала вполне логичны. Коллективный Запад был очень осторожен в вооружении Украины и постоянно воздерживался от предоставления наступательного оружия. Одной противоракетной обороной войну не выиграть. Необходимо четкое политическое решение Запада, чтобы дать Украине военные средства для победы в войне. На самом деле Запад опасается возможного распада этой страны и хаоса, который неизбежно последует в случае военного поражения России. Однако дело в том, что без явной военной победы Украины над Россией, угроза сохранится не только для Европы, но и для всей планеты.

Украине нужны танки, гаубицы, а также самолеты, чтобы нанести последний удар по сломанной военной машине России и положить конец этой кровавой войне. Это все, что Залужный хотел сказать в своем интервью. К сожалению, Украина полностью зависит от западной военной помощи, и здесь полумеры не помогут. Запад просто обязан смириться с этим фактом. Угроза со стороны России перестанет существовать только тогда, когда Украина выиграет войну.

Начало нового года будет очень напряженным. Если Украине удастся получить от Запада необходимую военную технику, то дело решено. Если нет, то все будет решаться иначе – с помощью долгой и изнурительной партизанской войны. В этом случае русские начнут заваливать Украину своим пушечным мясом, которое у них уже есть. Они способны делать это даже десять лет подряд. Стратегия Путина проста до примитивности. Разрушение инфраструктуры Украины продолжается, и новые волны живой силы продолжают поступать.

Россия надеется, что коллективный Запад со временем устанет от войны и снова начнет тосковать по дешевым российским энергоресурсам. Выход из тупика возможен только в том случае, если США и Европа вместе смогут преодолеть свои опасения по поводу того, что произойдет, если Россия действительно проиграет и распадется. Пока этот барьер не будет преодолен и Украине не будет предоставлена ​​полноценная военная помощь, украинцам придется нести ежедневные потери в виде мирного населения, не говоря уже о военнослужащих, защищающих родину.

Если русские начнут новое наступление уже в январе следующего года, ситуация для Украины будет сложнее, потому что времени на пополнение военных резервов и подготовку к оборонительным боям за Киев будет меньше. Если Россия вторгнется только в марте, то время подготовки у украинцев будет больше.

Ясно, что Путин не собирается отказываться от своего плана полной узурпации, а в противном случае и уничтожения Украины. И так же ясно, что Украина не сдастся ни при каких условиях.

Ключом к окончанию войны является военная помощь со стороны Запада. Если она дойдет до Украины в ожидаемом объеме, то дело будет решено и свободный мир будет спасен от диктаторского хищника. Спасены ценой украинских жизней и с помощью западной военной техники.

Поэтому очень хорошо, что главнокомандующий вооруженными силами Украины дал интервью Economist и пролил свет на ситуацию, не приукрашивая ее.

Задача Эстонии и других стран Балтии – не давать западным политикам расслабиться, не позволить им погрузиться в зону комфорта или поддаться искушению получать дешевую энергию из России. Зона комфорта может однажды оказаться слишком дорогой, но потом будет уже слишком поздно.

Президент Украины Владимир Зеленский (1978 г.р.) 21 декабря посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом (1942 г.р.), спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (1940 г.р.) и вице-президентом Камалой Харрис (1940 г.р.) 1964).

Зеленский выступил перед членами Сената и Палаты представителей в Конгрессе США, где заявил, что поддержка Украины – это не благотворительность для США, а инвестиция в будущее свободного и демократического мира.

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