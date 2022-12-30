ЭКСПЕРТ ⟩ Россия будет нападать на Украину, пока не потерпит поражение и не начнет разваливаться

Начало нового года будет очень напряженным. Если Украине удастся получить от Запада необходимую военную технику, то дело решено. Если нет, то все будет решаться иначе – с помощью долгой и изнурительной партизанской войны. В этом случае русские начнут заваливать Украину своим пушечным мясом, которое у них уже есть. Они способны делать это даже десять лет подряд. Стратегия Путина проста до примитивности. Разрушение инфраструктуры Украины продолжается, и новые волны живой силы продолжают поступать.

Россия надеется, что коллективный Запад со временем устанет от войны и снова начнет тосковать по дешевым российским энергоресурсам. Выход из тупика возможен только в том случае, если США и Европа вместе смогут преодолеть свои опасения по поводу того, что произойдет, если Россия действительно проиграет и распадется. Пока этот барьер не будет преодолен и Украине не будет предоставлена ​​полноценная военная помощь, украинцам придется нести ежедневные потери в виде мирного населения, не говоря уже о военнослужащих, защищающих родину.

Если русские начнут новое наступление уже в январе следующего года, ситуация для Украины будет сложнее, потому что времени на пополнение военных резервов и подготовку к оборонительным боям за Киев будет меньше. Если Россия вторгнется только в марте, то время подготовки у украинцев будет больше.