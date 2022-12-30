ЭКСПЕРТ ⟩ Россия будет нападать на Украину, пока не потерпит поражение и не начнет разваливаться

Цели украинской армии на ближайшую перспективу следующие. В первую очередь необходимо сохранить существующую линию обороны и не дать русским захватить новые населенные пункты. Во-вторых, необходимо создать новый резерв и подготовить его к новому российскому наступлению, которое, по мнению генерала Залужного, произойдет в феврале или марте 2023 года. В-третьих, очень важно защитить воздушное пространство Украины.
Украине в срочном порядке нужно 300 танков, 600-700 БТР и 5000 гаубиц. В этом случае украинская армия сможет вытеснить противника из своей страны и выйти на позиции, существовавшие до 24 февраля 2022 года.
Многих аналитиков очень удивило интервью Залужного. Это было названо холодным душем в атмосфере всеобщего оптимизма и энтузиазма, царившей среди наблюдателей за войной на Украине. На самом деле взгляды генерала вполне логичны. Коллективный Запад был очень осторожен в вооружении Украины и постоянно воздерживался от предоставления наступательного оружия. Одной противоракетной обороной войну не выиграть. Необходимо четкое политическое решение Запада, чтобы дать Украине военные средства для победы в войне. На самом деле Запад опасается возможного распада этой страны и хаоса, который неизбежно последует в случае военного поражения России. Однако дело в том, что без явной военной победы Украины над Россией, угроза сохранится не только для Европы, но и для всей планеты.
Украине нужны танки, гаубицы, а также самолеты, чтобы нанести последний удар по сломанной военной машине России и положить конец этой кровавой войне. Это все, что Залужный хотел сказать в своем интервью. К сожалению, Украина полностью зависит от западной военной помощи, и здесь полумеры не помогут. Запад просто обязан смириться с этим фактом. Угроза со стороны России перестанет существовать только тогда, когда Украина выиграет войну.