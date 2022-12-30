С ростом цен поспешили ⟩ Eesti Gaas начнет в новом году стремительно снижать цены на газ

Цена газа гибкого пакета для частных клиентов Eesti Gaas с февраля вместо сегодняшних 1,75 евро/м³ будет составлять 1,25 евро/м³.

«Опасаясь нехватки газа, Европа полностью заполнила все свои газохранилища, и в настоящее время запасы газа значительно выше, чем в предыдущие годы. В то же время, из-за теплой погоды и экономии расхода энергии запасы в резервуарах используются достаточно медленно, что обусловило снижение спроса и цены на мировом рынке», – пояснил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

В этом году компания Eesti Gaas несколько раз повышала цену на газ для бытовых потребителей. В конце лета компания объявила, что с октября придется платить 4,10 евро за кубометр, у некоторых клиентов перехватило дыхание от таких цен. После этого ситуация на газовом рынке несколько успокоилась, и Eesti Gaas тоже пришлось быстро снижать цены.

«То, сможем ли мы продолжить этот тренд снижения цены, зависит от погодных условий и изменений спроса. Со своей стороны мы готовы и к увеличению спроса, и мы обеспечены поставками сжиженного природного газа (СПГ) на ближайшие месяцы, – отметил сейчас Котов. – Кроме того, мы уже наладили сотрудничество с партнерами для того, чтобы в первые месяцы нового года мы смогли обеспечить дополнительные поставки СПГ».