С 1 февраля 2023 года предприятие Eesti Gaas снизит цену на газ почти на 30 процентов по сравнению с сегодняшней, и новая цена составит 1,25 евро/м³ вместе с налогом с оборотом.
С ростом цен поспешили ⟩ Eesti Gaas начнет в новом году стремительно снижать цены на газ
Цена газа гибкого пакета для частных клиентов Eesti Gaas с февраля вместо сегодняшних 1,75 евро/м³ будет составлять 1,25 евро/м³.
«Опасаясь нехватки газа, Европа полностью заполнила все свои газохранилища, и в настоящее время запасы газа значительно выше, чем в предыдущие годы. В то же время, из-за теплой погоды и экономии расхода энергии запасы в резервуарах используются достаточно медленно, что обусловило снижение спроса и цены на мировом рынке», – пояснил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.
В этом году компания Eesti Gaas несколько раз повышала цену на газ для бытовых потребителей. В конце лета компания объявила, что с октября придется платить 4,10 евро за кубометр, у некоторых клиентов перехватило дыхание от таких цен. После этого ситуация на газовом рынке несколько успокоилась, и Eesti Gaas тоже пришлось быстро снижать цены.
«То, сможем ли мы продолжить этот тренд снижения цены, зависит от погодных условий и изменений спроса. Со своей стороны мы готовы и к увеличению спроса, и мы обеспечены поставками сжиженного природного газа (СПГ) на ближайшие месяцы, – отметил сейчас Котов. – Кроме того, мы уже наладили сотрудничество с партнерами для того, чтобы в первые месяцы нового года мы смогли обеспечить дополнительные поставки СПГ».
В этом году предприятие поставило газ в объеме пяти больших судов для перевозки LNG. В мае в расположенный в Клайпеде терминал из США прибыл газовый танкер Aristidis. Кроме того, в июне из США прибыло судно Diamond Gas Crystal и из Норвегии Arctic Princess, в октябре из США прибыло судно Isabella и в ноябре из Норвегии Arctic Aurora.