Эксперт: цены на недвижимость все-таки могут снизиться

«Если люди выбрасывают на рынок меньше денег и не имеют столько средств, чтобы их потратить, то продавцам услуг и товаров придется скорректировать свои цены. Этот принцип должен работать и на рынке недвижимости, хотя эксперты могут несколько расходиться во мнениях по этому поводу», – сказал Ребане.

В результате, по прогнозам, цены на жилье в ближайшем будущем могут упасть даже на треть. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor не ожидает такого большого падения.

«Снижение, безусловно, будет, но скорее на 10–20 процентов, в зависимости от типа недвижимости и местоположения».

Цены не могут еще больше снижаться по целому ряду причин. Во-первых, маржа не была такой высокой, поэтому нет возможности для такого большого падения. Это означает, что недвижимость, продаваемая весной, была построена в период очень высоких цен на строительство, и буфер скидки не очень велик. Однако может оказаться, что скидка вновь компенсируется ценой кухонной мебели, парковочного места или кладовой, за которые на пике цен просили дополнительные деньги.

«Скидка определенно будет, потому что за недвижимость просили больше, чем она на самом деле стоила, но в общей картине не так много места для снижения цен», – добавил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.

Однако, по мнению Танеля Ребане, замедление темпов роста рынка недвижимости нельзя назвать крахом или катастрофой, поскольку на хорошую недвижимость всегда найдется покупатель, и никогда не бывает правильного или неправильного времени для покупки недвижимости.