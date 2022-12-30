Фото ⟩ Эстония отправила в Украину очередную посылку с помощью

В Украину были отправлены три мини-экскаватора с прицепами, четыре машины дистанционного подрыва и один детектор химических веществ. Посылка была профинансирована Министерством иностранных дел, и ее стоимость составила 337 216 евро. Центр разминирования Спасательного департамента уже отправил в Украину оборудование для обнаружения радиации, взрывозащитные костюмы, противоосколочные жилеты, каски, средства первой помощи и другое оборудование, необходимое для разминирования.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, посетившего Украину в середине декабря, помощь в разминировании необходима как для предотвращения человеческих жертв, так и для перезапуска экономики Украины.

Фото: Päästeamet

«Во время визита я видел районы в непосредственной близости от Киева, где русские отступили, оставив после себя заминированные леса и поля. Там не могут передвигаться ни люди, ни сельскохозяйственная и лесохозяйственная техника. Десятки тысяч квадратных километров представляют собой опасную зону, где остановилось и сельское, и лесное хозяйство. Но на этом дело не заканчивается - заминированы и важные объекты инфраструктуры и, например, электростанции», - сказал Ляэнеметс.

По словам министра, разминирование Украины может занять годы, а то и десятки лет. «Чем больше мы сможем помочь украинцам, тем быстрее там нормализуется жизнь и восстановится экономика. В ходе визита я также предложил министру внутренних дел Украины направить им в помощь наших саперов, Эстония в этом заинтересована и готова», - добавил Ляэнеметс.