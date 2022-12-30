Спасательный департамент отправил в Украину вспомогательные средства, которые помогут на освобожденных территориях продолжить разминирование боеприпасов, оставленных российскими войсками. Пользоваться полученной техникой украинцев научили эстонские эксперты, которые также посетили Украину. Этой посылкой Эстония ответила на международный запрос Украины.
Фото ⟩ Эстония отправила в Украину очередную посылку с помощью
В Украину были отправлены три мини-экскаватора с прицепами, четыре машины дистанционного подрыва и один детектор химических веществ. Посылка была профинансирована Министерством иностранных дел, и ее стоимость составила 337 216 евро. Центр разминирования Спасательного департамента уже отправил в Украину оборудование для обнаружения радиации, взрывозащитные костюмы, противоосколочные жилеты, каски, средства первой помощи и другое оборудование, необходимое для разминирования.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, посетившего Украину в середине декабря, помощь в разминировании необходима как для предотвращения человеческих жертв, так и для перезапуска экономики Украины.
«Во время визита я видел районы в непосредственной близости от Киева, где русские отступили, оставив после себя заминированные леса и поля. Там не могут передвигаться ни люди, ни сельскохозяйственная и лесохозяйственная техника. Десятки тысяч квадратных километров представляют собой опасную зону, где остановилось и сельское, и лесное хозяйство. Но на этом дело не заканчивается - заминированы и важные объекты инфраструктуры и, например, электростанции», - сказал Ляэнеметс.
По словам министра, разминирование Украины может занять годы, а то и десятки лет. «Чем больше мы сможем помочь украинцам, тем быстрее там нормализуется жизнь и восстановится экономика. В ходе визита я также предложил министру внутренних дел Украины направить им в помощь наших саперов, Эстония в этом заинтересована и готова», - добавил Ляэнеметс.
«Продолжающаяся война на территории Украины унесла множество жизней и разрушила дома. Районы, которые удалось освободить украинцам, по-прежнему опасны и содержат многочисленные взрывоопасные предметы. Для того, чтобы люди могли вернуться в освобожденные районы, необходимо предварительно очистить их от боеприпасов. Мы знаем по собственному опыту, что бомбы, заложенные во время войны, десятилетиями прячутся в земле. В Эстонии до сих пор можно найти взрывные устройства времен Второй мировой войны. Украинцам предстоит долгая работа по разминированию, и им нужна помощь в этом», - сказал руководитель Центра разминирования Спасательного департаменте Меэлис Меси.
«Одновременно с отправкой техники в Украину приехали специалисты, которые научили украинцев ей пользоваться. Так мы можем быть уверены, что наша помощь принесет максимальную пользу и что повседневная жизнь украинцев сможет снова стать безопаснее, хотя бы шаг за шагом», - добавил Меси.
Заместитель канцлера по внешней экономике и развития сотрудничества Министерства иностранных дел Марийн Ратник заявила, что противопехотные мины и другие оставленные взрывоопасные предметы ежедневно угрожают жизни миллионов украинцев, еще больше усугубляя гуманитарный кризис, вызванный войной России.
«Мы хотим помочь восстановить нормальные условия жизни для народа Украины, которому десять месяцев пришлось справляться с ужасами войны. Мы также поддерживаем устранение военных повреждений в Украине, потому что спрятанные в земле боеприпасы могут помешать необходимым работам. Благодаря тому, что украинцы научились пользоваться нашим оборудованием, мы можем быть уверенными, что они продолжат использовать оборудование для разминирования и двигаться к более безопасной повседневной жизни», - сказала Ратник.
Министерство иностранных дел поддержало гуманитарную помощь Украине на общую сумму 665 826 евро, чтобы помочь жителям Украины и беженцам подготовиться к зиме и пережить ее. В том числе в начале декабря совместно со Спасательным департаментом на Украину была отправлена партия продуктовых наборов и теплых вещей для помощи в подготовке к холодной погоде.
В феврале Спасательный департамент отправил в Украину в качестве гуманитарной помощи палатки, спальные мешки, уличные кровати, системы обогрева палаток и дизель-генераторы. В июле главы спасательных служб из стран Балтии и Польши договорились с Украиной о поддержке спасательных операций и гражданской защиты, подписав меморандум о доброй воле.
Гуманитарная помощь Эстонии Украине на данный момент составляет 23,1 миллиона евро, из которых поддержка государственного сектора составляет 4,1 миллиона евро.