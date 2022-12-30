Наряду с другими политиками почтила память Эдгара Сависаара и Яна Тоом, вице-председатель Центристской партии и член Европарламента. В своем некрологе она отметила, что без Сависаара Эстония была бы другой.
Яна Тоом: Эдгар первым стал сознательно привлекать в политику женщин и русских
«Умер Эдгар Сависаар. Человек, без которого Эстония была бы другой. Эдгар ничего не боялся. Буквально – ничего. Мыслил масштабно, действовал – тоже. Не имел привычки окружать себя политическими мышами – у него не было нужды подчеркивать свою значимость за счет окружающих», – пишет Тоом.
По ее словам, это сказки, что Сависсар был авторитарным – так называемый «ближний круг» Сависаара был значительно шире и динамичнее, чем «дальний круг» иного действующего политика.
«Писать для него речи было удовольствие (по-русски Эдгар не писал) – он умел придавать сказанному вес и не пытался сглаживать углы. Говорил, как есть. И никогда не сдавал своих. Эдгар был первым, кто стал сознательно привлекать в политику и выдвигать на руководящие должности женщин. И русских», – отметила Тоом.
«Я обязана Сависаару очень многим. Гражданством. Политической карьерой. Поддержкой в тяжбе с КаПо. Яркими знакомствами. Огромным количеством уроков, которые по-прежнему бесценны. Спи спокойно, Эдгар. И спасибо за все», – подытожила она.