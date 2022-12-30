Яна Тоом: Эдгар первым стал сознательно привлекать в политику женщин и русских

«Умер Эдгар Сависаар. Человек, без которого Эстония была бы другой. Эдгар ничего не боялся. Буквально – ничего. Мыслил масштабно, действовал – тоже. Не имел привычки окружать себя политическими мышами – у него не было нужды подчеркивать свою значимость за счет окружающих», – пишет Тоом.

По ее словам, это сказки, что Сависсар был авторитарным – так называемый «ближний круг» Сависаара был значительно шире и динамичнее, чем «дальний круг» иного действующего политика.

«Писать для него речи было удовольствие (по-русски Эдгар не писал) – он умел придавать сказанному вес и не пытался сглаживать углы. Говорил, как есть. И никогда не сдавал своих. Эдгар был первым, кто стал сознательно привлекать в политику и выдвигать на руководящие должности женщин. И русских», – отметила Тоом.