31 декабря в 23.00 на берегу пруда Ыйсмяэ состоится грандиозный новогодний концерт, на котором выступят итальянская суперзвезда Benassi Bros feat Dhany и Эдуард Томан. Концерт бесплатный, приглашаются все желающие.
На новогоднем концерте в Ыйсмяэ выступит итальянская суперзвезда
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в этом году на берегу пруда Ыйсмяэ впервые состоится грандиозный новогодний концерт. «В прошлом году на берегу пруда Ыйсмяэ прошла рождественская ярмарка, а в новогоднюю ночь управа организовала фейерверк. В этом году Таллинн решил отказаться от запуска фейерверка в честь празднования Нового года, поэтому управа района Хааберсти тоже не станет запускать фейерверк», - сказал старейшина.
«Это решение оправдано, так как каждый год фейерверк является стрессом для животных и городской природы», - продолжил старейшина и обратился к горожанам с просьбой отказаться от частных фейерверков, рекомендовав вместо этого сделать пожертвование в пользу одной из организаций, заботящихся о животных.
Вместо фейерверка впервые на берегу пруда Ыйсмяэ состоится бесплатный новогодний концерт. «На берегу пруда Ыйсмяэ на сцену выйдут певец Эдуард Томан и итальянская суперзвезда Benassi Bros feat Dhany. На новогоднем концерте в Хааберсти прозвучат такие суперхиты как Satisfaction, Every single day, Hit my heart, Make me feel illusion, Let it go, Summer part и другие», - рассказал Сильянов и пригласил всех на пруд проводить старый год и вместе встретить новый, 2023 год.