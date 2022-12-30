На новогоднем концерте в Ыйсмяэ выступит итальянская суперзвезда

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в этом году на берегу пруда Ыйсмяэ впервые состоится грандиозный новогодний концерт. «В прошлом году на берегу пруда Ыйсмяэ прошла рождественская ярмарка, а в новогоднюю ночь управа организовала фейерверк. В этом году Таллинн решил отказаться от запуска фейерверка в честь празднования Нового года, поэтому управа района Хааберсти тоже не станет запускать фейерверк», - сказал старейшина.

«Это решение оправдано, так как каждый год фейерверк является стрессом для животных и городской природы», - продолжил старейшина и обратился к горожанам с просьбой отказаться от частных фейерверков, рекомендовав вместо этого сделать пожертвование в пользу одной из организаций, заботящихся о животных.