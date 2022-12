На новогоднем концерте в Ыйсмяэ выступит итальянская суперзвезда

Вместо фейерверка впервые на берегу пруда Ыйсмяэ состоится бесплатный новогодний концерт. «На берегу пруда Ыйсмяэ на сцену выйдут певец Эдуард Томан и итальянская суперзвезда Benassi Bros feat Dhany. На новогоднем концерте в Хааберсти прозвучат такие суперхиты как Satisfaction, Every single day, Hit my heart, Make me feel illusion, Let it go, Summer part и другие», - рассказал Сильянов и пригласил всех на пруд проводить старый год и вместе встретить новый, 2023 год.