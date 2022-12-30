В четверг, 29 декабря, в возрасте 72 лет умер бывший премьер-министр Эдгар Сависаар. Сегодня в фойе Рийгикогу появилась книга памяти.
Фото ⟩ Памяти Эдгара Сависаара: в фойе Рийгикогу появилась книга соболезнований
Памяти Эдгара Сависаара: в фойе Рийгикогу появилась книга соболезнований
Эдгар Сависаар (31 мая 1950 - 29 декабря 2022) - эстонский политик, один из основателей Народного фронта, премьер-министр Эстонской ССР 1990-1991, исполняющий обязанности премьер-министра 1991-1992, бывший председатель Центристской партии.
Сависаар был министром внутренних дел и министром экономики и коммуникаций Эстонии. Он был мэром Таллинна в 2001–2004 и 2007–2017 годах.
Сависаар был депутатом пяти составов Рийгикогу (1992–2007 гг.), а также вице-спикером Рийгикогу в 1992-1995 гг.
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