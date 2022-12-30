Фото ⟩ Памяти Эдгара Сависаара: в нескольких госучреждениях появилась книга соболезнований

Книга для выражения соболезнований по случаю смерти Эдгара Сависаара появилась в вестибюле замка Тоомпеа.

Также книгу соболезнований открыли и в доме Стенбока. Записи можно делать по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу Рахукохту, 3.

Письменно выразить свои соболезнования можно и в зале обслуживания Таллиннского городской канцелярии. Желающие могут записать соболезнования в книгу, которая доступна в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7, первый этаж) в понедельник с 8:15 до 18 часов, со вторника по четверг с 8:15 до 17 часов и по пятницам с 8:15 до 14 часов.

Книга соболезнований в Таллиннской городской канцелярии на площади Вабадузе в Таллинне. Фото: Tallinna Linnakantselei

Также открыта электронная книга соболезнований по адресу valitsus.ee/kaastunne.

Книги соболезнований позже передадут семье Эдгара Сависаара.

Эдгар Сависаар (31 мая 1950 - 29 декабря 2022) - эстонский политик, один из основателей Народного фронта, премьер-министр Эстонской ССР 1990-1991, исполняющий обязанности премьер-министра 1991-1992, бывший председатель Центристской партии.

Сависаар был министром внутренних дел и министром экономики и коммуникаций Эстонии. Он был мэром Таллинна в 2001–2004 и 2007–2017 годах.