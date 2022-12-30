В четверг, 29 декабря, в возрасте 72 лет умер бывший премьер-министр Эдгар Сависаар. Сегодня в нескольких учреждениях появилась книга памяти.
Фото ⟩ Памяти Эдгара Сависаара: в нескольких госучреждениях появилась книга соболезнований
Книга для выражения соболезнований по случаю смерти Эдгара Сависаара появилась в вестибюле замка Тоомпеа.
Также книгу соболезнований открыли и в доме Стенбока. Записи можно делать по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу Рахукохту, 3.
Письменно выразить свои соболезнования можно и в зале обслуживания Таллиннского городской канцелярии. Желающие могут записать соболезнования в книгу, которая доступна в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7, первый этаж) в понедельник с 8:15 до 18 часов, со вторника по четверг с 8:15 до 17 часов и по пятницам с 8:15 до 14 часов.
Также открыта электронная книга соболезнований по адресу valitsus.ee/kaastunne.
Книги соболезнований позже передадут семье Эдгара Сависаара.
Эдгар Сависаар (31 мая 1950 - 29 декабря 2022) - эстонский политик, один из основателей Народного фронта, премьер-министр Эстонской ССР 1990-1991, исполняющий обязанности премьер-министра 1991-1992, бывший председатель Центристской партии.
Сависаар был министром внутренних дел и министром экономики и коммуникаций Эстонии. Он был мэром Таллинна в 2001–2004 и 2007–2017 годах.
Сависаар был депутатом пяти составов Рийгикогу (1992–2007 гг.), а также вице-спикером Рийгикогу в 1992-1995 гг.