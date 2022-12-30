Центральные банки скупают золото самыми быстрыми темпами с 1967 года, и активней других сегодня этим занимаются Китай и Россия, пишет Financial Times.
Центробанки скупают золото самыми быстрыми темпами за 55 лет
Центробанки скупают золото самыми быстрыми темпами за 55 лет
Данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC - организация, объединяющая основных мировых производителей золота) говорят о том, что сегодняшний спрос на золото превысил все рекорды за последние 55 лет, а в последний раз на рынке золота подобный ажиотаж наблюдался в 1967 году, когда европейские центробанки скупили огромные объемы золота в США, что привело к скачку цен и краху Лондонского золотого пула резервов (London Gold Pool), пишет dv.ee.
Согласно данным МВФ и отдельных центробанков, за первые девять месяцев нынешнего года совокупный объем приобретенного ими золота составил 333 тонны, однако самые консервативные оценки WGC уже превышают эти цифры.
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