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Известный боксер и инфлюэнсер Эндрю Тейт задержан по подозрению в торговле людьми и изнасиловании

rus.postimees.ee
Известный боксер и инфлюэнсер Эндрю Тейт задержан по подозрению в торговле людьми и изнасиловании
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Эндрю Тейт.
Эндрю Тейт. Фото: Ben Kew/Twitter

Бывший кикбоксер и инфлюэнсер Эндрю Тейт был задержан в столице Румынии Бухаресте. Его подозревают в изнасиловании и торговле людьми. Как сообщается, вместе с ним были задержаны еще двое подозреваемых.

«Четверо подозреваемых могли образовать организованную преступную группу с целью вербовки, размещения и эксплуатации женщин, принуждения их к созданию порнографического контента для просмотра на специализированных сайтах», - говорится в сообщении прокуратуры.

Тейт прославился в 2016 году – его сняли с британского телешоу "Большой брат" из-за видео, на котором он нападает на женщину, хотя и бывший кикбоксер и героиня ролика сообщили, что видео записывалось по обоюдному согласию и в жизни они друзья. Однако полиция давно следила за жизнью бывшего спортсмена.

Обнаружить мужчину, который переехал в румынию пять лет назад, помогла Грета Тунберг. За день до своего ареста Эндрю Тейт вступил с ней в дискуссию в Twitter – Грета отреагировала на пренебрежительное отношение и поставила мужчину на место.

Как оказалось, Эндрю послал видеосообщение и в кадр случайно попала коробка пиццы, на которой оказался написан номер заказа. По этому номеру полиция и вычислила местонахождение бывшего боксера.

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