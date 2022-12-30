Известный боксер и инфлюэнсер Эндрю Тейт задержан по подозрению в торговле людьми и изнасиловании

«Четверо подозреваемых могли образовать организованную преступную группу с целью вербовки, размещения и эксплуатации женщин, принуждения их к созданию порнографического контента для просмотра на специализированных сайтах», - говорится в сообщении прокуратуры.

Тейт прославился в 2016 году – его сняли с британского телешоу "Большой брат" из-за видео, на котором он нападает на женщину, хотя и бывший кикбоксер и героиня ролика сообщили, что видео записывалось по обоюдному согласию и в жизни они друзья. Однако полиция давно следила за жизнью бывшего спортсмена.

Обнаружить мужчину, который переехал в румынию пять лет назад, помогла Грета Тунберг. За день до своего ареста Эндрю Тейт вступил с ней в дискуссию в Twitter – Грета отреагировала на пренебрежительное отношение и поставила мужчину на место.