Совокупные прямые иностранные инвестиции в Литве в конце сентября составили 28,9 млрд евро - за год выросли на 11,2% и составили 44,7 процента ВВП страны. В число крупнейших инвесторов вошла и Эстония, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики Литвы.
Эстония вошла в число крупнейших инвесторов Литвы
Эстония вошла в число крупнейших инвесторов Литвы
В среднем на одного жителя страны приходилось 10,2 тыс. евро (в прошлом году - 9,2 тыс. евро) прямых зарубежных инвестиций.
К концу третьего квартала крупнейшим инвестором оставалась Германия (5,6 млрд евро), за ней следовали Швеция (3,1 млрд евро), Эстония (2,9 млрд евро) и Нидерланды (2,5 млрд евро). Больше всего прямых иностранных инвестиций - 35,1% от общего числа - привлекли финансовые и страховые компании.
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