Эстония вошла в число крупнейших инвесторов Литвы

Совокупные прямые иностранные инвестиции в Литве в конце сентября составили 28,9 млрд евро - за год выросли на 11,2% и составили 44,7 процента ВВП страны. В число крупнейших инвесторов вошла и Эстония, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики Литвы.