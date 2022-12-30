За два месяца государство выплатило потребителям 32 млн евро в виде компенсаций выросших цен на электричество, газ и отопление, и эта сумма еще может дополнительно увеличится. Центру экологических инвестиций (KIK) в общей сложности выделено на выплату таких компенсаций 153 млн евро на шесть месяцев.
Компенсация цен на электричество, газ и отопление: государство уже потратило свыше 32 млн евро
Компенсация цен на электричество, газ и отопление: государство уже потратило свыше 32 млн евро
Министерство экономики и коммуникаций было поручено с 1 октября выплачивать временные компенсации бытовым потребителям, чтобы смягчить последствия высоких цен на энергоресурсы, пишет ERR.
За первые два месяца, т.е. за октябрь и ноябрь текущего года, на компенсации бытовым потребителям было потрачено 32,1 млн евро, хотя эта сумма еще не окончательная и, скорее всего, еще вырастет, а суммы, выплаченные в декабре, станут известны к середине января.
Больше всего денег было потрачено на компенсацию счетов за электроэнергию, а меньше всего – на субсидирование центрального отопления.