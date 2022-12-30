Компенсация цен на электричество, газ и отопление: государство уже потратило свыше 32 млн евро

За первые два месяца, т.е. за октябрь и ноябрь текущего года, на компенсации бытовым потребителям было потрачено 32,1 млн евро, хотя эта сумма еще не окончательная и, скорее всего, еще вырастет, а суммы, выплаченные в декабре, станут известны к середине января.