Хороший вопрос ⟩ Почему делегация волостной управы съездила в Италию, а дети не получили на Рождество конфеты?

Содержание запроса: Среди жителей волости распространяется слух, что представители волостной управы, хотя и говорят, что денег нет, посетили в октябре 2022 года Италию. В то же время Ярваская волость не дарит местным детям праздничные наборы конфет, поскольку на это тоже нет денег. Соответствует ли это действительности?