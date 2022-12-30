Ярваская волостная управа получила информационный запрос: соответствуют ли действительности распространяющиеся по волости слухи?
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Хороший вопрос ⟩ Почему делегация волостной управы съездила в Италию, а дети не получили на Рождество конфеты?
Почему делегация волостной управы съездила в Италию, а дети не получили на Рождество конфеты?
Содержание запроса: Среди жителей волости распространяется слух, что представители волостной управы, хотя и говорят, что денег нет, посетили в октябре 2022 года Италию. В то же время Ярваская волость не дарит местным детям праздничные наборы конфет, поскольку на это тоже нет денег. Соответствует ли это действительности?