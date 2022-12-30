Галерея: в Рийгикогу протекают потолки!

Во всем виновата открытая дверь балкона. «Чтобы устранить протечку, необходимо очистить пол балкона вплоть до основной конструкции, сделать новую гидроизоляцию и восстановить пол. Такие работы можно делать весной и летом», – сказал Коппель.

О комплексной реновации здания Рийгикогу говорят уже много лет, но серьезных действий пока не предпринимается. Первое здание в комплексе Рийгикогу было построено в 1230 году, а последнее – в 1935 году. Здания устарели по многим параметрам, а самые большие проблемы с отоплением, вентиляцией и освещением. Как показала оттепель, проблема и с гидроизоляцией.