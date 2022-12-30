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Определились чемпионы Эстонии по биатлону среди юниоров

rus.postimees.ee
Определились чемпионы Эстонии по биатлону среди юниоров
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Биатлон. Иллюстративное фото.
Биатлон. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

С 28 по 29 декабря в Отепя проходил чемпионат Эстонии по биатлону среди молодежи, юниоров и ветеранов.

В некоторых возрастных классах конкуренция была более плотной.

«Если в юниорском зачете соревнующихся было меньше, то, например, в категориях M17 и M19 было очень много участников. Конкуренцию не ослабила даже болезнь двух очень сильных спортсменов», - сообщил руководитель молодежной серии Эстонской федерации биатлона Каури Кыйв.

И если в классе М17 в оба дня соревнований победителем стал Мартен Фредерик Вяльбе, то в классе М19 в первый день на подиум поднялся Ивар Вшивцев, а во второй – Марк-Маркос Кехва.

В возрастной группе N17 чемпионкой Эстонии в первый день стала Пиллерин Вилипуу, а во второй – Мия Май Хуйк. В группе N19 первое место в спринте завоевала Вибеке Вяльбе, а в общем старте победила Виолетта Коноплева.

В мужском юниорском зачете чемпионом Эстонии по спринту стал Йоосеп Перв. В общем старте победителем стал занявший на IBU Junior Cup этого сезона седьмое место Туудор Пальм. У юниоров среди женщин чемпионками Эстонии стали София Балабанова и Лизбет Лийв.

С января продолжатся Кубок Балтии по биатлону, молодежная серия по биатлону и молодежная серия по пневматическому оружию на призы Эвена Тудеберга. «Важно дать молодым спортсменам возможность проверить себя в состязаниях», — сказал Кыйв.

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