С 28 по 29 декабря в Отепя проходил чемпионат Эстонии по биатлону среди молодежи, юниоров и ветеранов.
Определились чемпионы Эстонии по биатлону среди юниоров
В некоторых возрастных классах конкуренция была более плотной.
«Если в юниорском зачете соревнующихся было меньше, то, например, в категориях M17 и M19 было очень много участников. Конкуренцию не ослабила даже болезнь двух очень сильных спортсменов», - сообщил руководитель молодежной серии Эстонской федерации биатлона Каури Кыйв.
И если в классе М17 в оба дня соревнований победителем стал Мартен Фредерик Вяльбе, то в классе М19 в первый день на подиум поднялся Ивар Вшивцев, а во второй – Марк-Маркос Кехва.
В возрастной группе N17 чемпионкой Эстонии в первый день стала Пиллерин Вилипуу, а во второй – Мия Май Хуйк. В группе N19 первое место в спринте завоевала Вибеке Вяльбе, а в общем старте победила Виолетта Коноплева.
В мужском юниорском зачете чемпионом Эстонии по спринту стал Йоосеп Перв. В общем старте победителем стал занявший на IBU Junior Cup этого сезона седьмое место Туудор Пальм. У юниоров среди женщин чемпионками Эстонии стали София Балабанова и Лизбет Лийв.
С января продолжатся Кубок Балтии по биатлону, молодежная серия по биатлону и молодежная серия по пневматическому оружию на призы Эвена Тудеберга. «Важно дать молодым спортсменам возможность проверить себя в состязаниях», — сказал Кыйв.