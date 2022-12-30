Государство предложит очередную многомиллионную субсидию: получить деньги смогут лишь единицы

Центр экологических инвестиций (KIK) 30 декабря объявил прием заявок на поддержку компаний в проектировании и строительстве возобновляемых накопителей электроэнергии.

Общий объем субсидии составляет почти 7,8 млн евро, а крайний срок подачи заявок – 3 марта следующего года, сообщили в KIK.

Предоставляется поддержка в проектировании и строительстве накопителей энергии для производства тепла или электроэнергии из возобновляемых источников энергии и связанной с этим деятельности. Установленное оборудование должно использоваться не менее пяти лет после окончательного расчета.

Подать заявку на получение субсидии может зарегистрированная в Эстонии компания, которая владеет установкой по производству возобновляемой энергии и которой законом не запрещено владеть или эксплуатировать устройство накопления энергии.

Максимальный размер субсидии на каждый мегаватт емкости хранения электроэнергии составляет 360 000 евро без учета НДС, а на каждые 1000 кубометров емкости хранения тепловой энергии – 220 000 евро без учета НДС.