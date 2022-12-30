Фото ⟩ Грузовик повредил уникальную для Эстонии светофорную систему

В 17:44 в центр тревоги сообщили, что на шоссе Пярну–Раквере–Сымеру у моста Папинийду грузовик Scania, перевозивший экскаватор, задел светофорную систему, определяющую высоту транспортного средства. В результате удара один светофор оказался на земле.

Спасатели привели дорогу в порядок. По сообщению пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристы Райдла, пострадавших нет. «Речь идет о страховом случае», – уточнила она.

По словам руководителя ляэнеского отдела Департамента транспорта Ханнеса Вайдла, видимых повреждений на ограничителе высоты моста Папинийду нет, опасности для участников дорожного движения тоже нет. «Пострадала расположенная на ограничителе высоты головка светофора. Техническое состояние светофора будет определено в ходе осмотра», – объяснил Вайдла.

Аналогичные происшествия на мосту Папинийду проходили и ранее, но точная статистика у Департамента транспорта отсутствует. Установщиков светофорной системы оповестили о произошедшем. Они пообещали восстановить светофорную систему при первой возможности. «До этих пор участникам дорожного движения нужно считаться с предупреждающими знаками», – сказал Вайдла.