Район Кадриорг очаровывает своей исторической атмосферой, идиллическими улочками и удачным расположением рядом с парком и морем.
Эксперт: квартира в Кадриорге – это недостижимая мечта?
Рынок недвижимости здесь – один из самых стабильных в Таллинне с точки зрения покупательского спроса, а цены находятся в верхней части статистических таблиц по сравнению с другими районами Таллинна, считает руководитель бюро Uus Maa в Кадриорге и профессиональный маклер по недвижимости Маргит Сильд.
По данным Земельного департамента, за месяц в Кадриорге продается около 20 квартир. Столь малое количество связано не с отсутствием интереса к недвижимости в этом районе, а с нехваткой хороших предложений о продаже. Кажется, что население Кадриорга стабильно, собственники квартир удовлетворены своим жильем и решение о смене квартиры легкомысленно не принимают.
Недостаточное предложение квартир также поддерживается высокими ценами в этом районе, да и рост цен в Кадриорге за последний год был значительным. Например, в 2021 году в Кадриорге было продано 213 квартир по медианной цене 2965 евро/м2, а за восемь месяцев 2022 года (с января по август) было продано 184 квартиры по медианной цене 3976 евро/м2. Больше всего было продано квартир площадью более 70 м2. Такие объекты пользуются наибольшим спросом на протяжении многих лет.
Лучшее расположение и архитектура по высокой цене
Из-за ограниченного предложения за хорошие квартиры в Кадриорге люди готовы платить очень высокую цену. Таким образом, лучшие квартиры предлагаются по цене 5 000–7 000 евро/м2.
У совершенно уникальной и качественной недвижимости может быть и более высокая цена: например, квартира находится в отреставрированном историческом здании с выдающейся архитектурой, или в маленьком жилом комплексе класса люкс.
Общеизвестно, что недвижимость, расположенная на определенных улицах, более востребована, да и сами улицы делятся на более «кадриоргские» и менее. Покупатели предпочитают улицы Койдула, Видеманни, Кёлери, Вейценберги, которые очаровывают своей исторической архитектурой, вековыми деревьями и удачным расположением рядом с парком Кадриорг.
Многие здания в этом районе также занесены в список памятников архитектуры, а дома известных архитекторов также высоко ценятся знающими покупателями.
Проблемы более дешевых квартир
Квартиру дешевле можно найти в доме, который еще не отремонтирован. Стоит знать, что ремонтировать здание, признанное памятником архитектуры, следует неукоснительно соблюдая многие требования, и зачастую затраты на восстановление дома высоки.
Цена квартиры в доме без ремонта может показаться более доступной, но ремонт как квартиры, так и дома может сопровождаться сложным делопроизводством и большими, чем планировалось, затратами времени и денег.