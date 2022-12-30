Эксперт: квартира в Кадриорге – это недостижимая мечта?

Рынок недвижимости здесь – один из самых стабильных в Таллинне с точки зрения покупательского спроса, а цены находятся в верхней части статистических таблиц по сравнению с другими районами Таллинна, считает руководитель бюро Uus Maa в Кадриорге и профессиональный маклер по недвижимости Маргит Сильд.

По данным Земельного департамента, за месяц в Кадриорге продается около 20 квартир. Столь малое количество связано не с отсутствием интереса к недвижимости в этом районе, а с нехваткой хороших предложений о продаже. Кажется, что население Кадриорга стабильно, собственники квартир удовлетворены своим жильем и решение о смене квартиры легкомысленно не принимают.

Недостаточное предложение квартир также поддерживается высокими ценами в этом районе, да и рост цен в Кадриорге за последний год был значительным. Например, в 2021 году в Кадриорге было продано 213 квартир по медианной цене 2965 евро/м2, а за восемь месяцев 2022 года (с января по август) было продано 184 квартиры по медианной цене 3976 евро/м2. Больше всего было продано квартир площадью более 70 м2. Такие объекты пользуются наибольшим спросом на протяжении многих лет.

Лучшее расположение и архитектура по высокой цене

Из-за ограниченного предложения за хорошие квартиры в Кадриорге люди готовы платить очень высокую цену. Таким образом, лучшие квартиры предлагаются по цене 5 000–7 000 евро/м2.