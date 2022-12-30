Вооруженный ножом мужчина пытался ограбить заправку и магазин

В четверг вечером полиции поступило сообщение, что на заправочной станции в деревне Лемматси волости Камбья и в магазине на улице Тугласе в Тарту побывал мужчина, который угрожал персоналу ножом и требовал деньги из кассы, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.