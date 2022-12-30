В четверг в Тартумаа полиция поймала вооруженного ножом мужчину, который пытался ограбить заправку, а затем магазин.
Вооруженный ножом мужчина пытался ограбить заправку и магазин
Вооруженный ножом мужчина пытался ограбить заправку и магазин
В четверг вечером полиции поступило сообщение, что на заправочной станции в деревне Лемматси волости Камбья и в магазине на улице Тугласе в Тарту побывал мужчина, который угрожал персоналу ножом и требовал деньги из кассы, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Мужчина сбежал с заправки и из магазина без денег, но в магазине он ударил сотрудника рукой и отнял у него мобильный телефон и документы.
Полиция задержала по подозрению в преступлении 23-летнего мужчину.
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