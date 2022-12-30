В Таллинне на рождественской ярмарке ведется незаконная торговля

Звонивший рассказал сотруднику МуПо, что мужчина и женщина, говорящие по-русски, в основном докучают семьям с детьми: ходят за ними по пятам и заставляют покупать шары. Вторая целевая группа навязчивых продавцов - иностранцы, у которых якобы просят по 5-10 евро за шарик.

Это подтвердил и охранник рождественской ярмарки, у которого тоже возникли проблемы с торговцами. К сожалению, призыв к порядку помогает только на короткое время: вскоре пара появятся с другой стороны ярмарки и продолжает свою деятельность.

«Патруль МуПо пообщался с торговцами и убедился, что их разрешение на продажу товара действительно только в Нарве, где оно и было выдано. На другие города право продажи не распространяется. По словам самих торговцев, они никого не принуждают к покупке, а просто гуляют, чтобы в сумерках радовать взоры людей, а если к ним подходят, они готовы отдать шарик за символическую сумму», - сказала пресс-секретарь МуПо Меэли Хант.

Подобные светодиодные шары продавались несколько лет назад в начале улицы Виру. Тогда торговцы без лицензии заявили, что хотели подарить детям шары, чтобы порадовать их в праздники. Под пристальным наблюдением патруля, торговцы раздали шары детям, после чего ушли, и в последующие дни их больше не видели торгующими в Старом городе.