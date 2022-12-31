До конца 2022 года остались считанные мгновения. Журналисты Rus.Postimees решили пройтись по предновогоднему Таллинну и узнать, что горожане желают своим близким, согражданам и всей стране.
Видео ⟩ Мира и красивой сакуры: новогодние желания и поздравления жителей Эстонии
- Что необычного вы хотели бы пожелать своим близким на Новый год?
Людмила: На Новый год я всем здоровья желаю - это самое необычное сейчас в наше время! Всем знакомым, всему городу и вообще всей стране!
Алекс: Будущего! Чего еще можно желать? Только светлого будущего! Чтобы сбывались мечты!
Магни: Прекрасных моментов и мира!
Тийна: Чтобы война в Украине кончилась - этого больше всего хочется! Чтоб был мир во всем мире!
Рина: Чтобы был мир!
Павел: Здоровья. Много не пейте, или пейте… Ну, можете пить, в принципе. И радуйте детей!
Эвилин: Необычного? Чтобы посетили все страны, какие захотят! Моя мама очень любит путешествовать, и я хочу, чтобы это все у нее сбылось!
София: Благополучия… И красивой сакуры! Я очень люблю сакуру, и сакура всегда красивая!
Ольга: Благополучие не помешало бы!
Аннетта: Близким и стране желаю счастья, больше толерантности, меньше экстремизма… Еще меньше льда на дорогах и много любви!
Рийна: Самым оригинальным будет пожелать мира!
Валерия: Чтобы, наверное, ни у кого ничего плохого не произошло в будущем.
Ира: Я желаю, чтобы у всех было здоровье! Это самое важное! Чтобы люди не болели ни гриппом, ни короной! Сама тоже берегу свое здоровье - самое важное! И больше носите маски!
Лев: Больше полезных предметов и полезных экзаменов, направленных на проверку знаний, а не на то, чтобы зазубривать.
- Чего хотелось бы вам самим? Что хотели бы услышать в качестве поздравлений?
Ольга: Чтобы везде был мир. Чтобы понизились цены, и чтобы у людей было хорошее настроение, потому что когда хорошее настроение, тогда легче жить.
Александр: Чтобы война быстрее закончилась... Чтобы прекратилась эта вакханалия с ценами. Сейчас мы живем очень непонятно. Непонятно, что будет дальше, неопределенность. Это я со многими клиентами, которых вожу, разговариваю. На людей давит неопределенность. Никто не знает, что будет.
Алекс: Взаимоотношений более дружественых... Чтобы были в одной, как говорится, тарелке! В одном обществе. Чтобы не было того, чтобы туда-сюда...Чтобы шли в одном направлении... К миру! Самое главное в данный момент - это мир, а все остальное приложится!
Людмила: Хотелось бы услышать приятные слова... Например, «мы тебя любим»... Вот, ну, может быть и скажут.
Тийна: Чтобы была работа и у меня, и у моих родных. Были бы деньги, конечно, на жилье... И здоровье.
Лев: Здоровья, счастья... И, наверное, чтобы не было нужды связываться с медициной.
Роман: Самое приятное, это, наверное, не столько поздравления в праздники, а просто, когда люди улыбаются и друг друга поддерживают в обычное время. Праздник - это, конечно, хороший повод. Но, наверное, можно было бы делать это почаще.
Аннетта: Я считаю, что нужно больше единства. Опять-таки, больше толерантности по-отношению друг к другу. Чтобы не было так много поляризации общества и ненависти. Чтобы было больше понимания и каждый просто жил свою жизнь.
Эвилин: Я хочу, чтобы поставленные мною цели сбылись. Я хочу выучить эстонский язык, потому что обучаюсь сейчас в Нарвском колледже. Хочу добиться этой цели до конца года и сдать экзамен на B2.
Павел: Чтобы я стал миллионером.
- Что вы могли бы пожелать стране, правительству и нашим политикам, а также различным сферам деятельности государства: образованию, здравоохранению, экономике?
Алекс: Благоразумия! Чтобы решения принимались в пользу всего народа! Ситуация такая, что не хватает образования. Надо как-то больше приподнять базу, основы, учителей. Чем образованнее народ, тем лучше живется в обществе.
Магни: Я считаю, нам нужно больше хороших врачей, чтобы люди могли чаще их посещать. Ко многим врачам очень длинные очереди. Это точно необходимо исправить.
Павел: Надеюсь, что упадут цены, и нормально можно будет купить молоко в магазине...и хлеб.
Ольга: Эстония - моя любимая страна. Мне кажется, здесь все правильно. Ну, может быть, надо как-то больше поддерживать русскоязычное население, чтобы полегче людям жилось. Не всем язык дается, к сожалению. Не все могут! Хотели бы, может быть, да не могут. Ну, я-то могу, я говорю по-эстонски, а другим... Кому что дано. Главное - добра в душах побольше.
Александр: Повышения благосостояния людей! Чтобы экономика наша развивалась, чтобы люди лучше жили! А то мы сейчас летим вообще в другую сторону!
Кайри: Хорошего нового года! И Рийгикогу желаю создания еще лучших возможностей для людей!
Ира: Я политикам ничегошеньки не желаю! Потому что они получают премии и большие зарплаты и кладут их только в свой карман! А о простом народе они совсем не переживают! Жив народ, или помирает… Не переживают! А цены на все растут. Скоро будем в Финляндию ездить за едой… Или в Латвию и Литву. Ну как это! Утром уезжаешь, а вечером обратно.
Валерия: Наверное, чтобы они цены не завышали...
Лев: Не знаю. Очень сложный вопрос. Философский. Наверное, здравомыслия.
Людмила: Смотрю на людей, они совершенно не обращают ни на что внимания. Меньше зла, больше добра... И, наверное, сочувствия или еще чего-то такого.
Рийна: Больше разумности, чтобы учитывали то, что желают люди! А не только между собой соревновались.
Аннетта: Примите уже равенство браков и, пожалуйста, займитесь кризисом ментального здоровья. И делайте успехи в направлении помощи Украине!
Эвилин: Я Сама в Эстонии совсем недавно и могу сказать, что тут очень хорошая медицина. Сама уже обращалась и к зубному, и по другим вещам. Меня все устраивает. Очень хвалю правительство Эстонии! Я рада тому, что здесь живу и обучаюсь прямо сейчас!
Тийна: Правильных решений!.. И нового правительства!