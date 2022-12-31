Видео ⟩ Мира и красивой сакуры: новогодние желания и поздравления жителей Эстонии

- Чего хотелось бы вам самим? Что хотели бы услышать в качестве поздравлений?

Ольга: Чтобы везде был мир. Чтобы понизились цены, и чтобы у людей было хорошее настроение, потому что когда хорошее настроение, тогда легче жить.

Александр: Чтобы война быстрее закончилась... Чтобы прекратилась эта вакханалия с ценами. Сейчас мы живем очень непонятно. Непонятно, что будет дальше, неопределенность. Это я со многими клиентами, которых вожу, разговариваю. На людей давит неопределенность. Никто не знает, что будет.

Алекс: Взаимоотношений более дружественых... Чтобы были в одной, как говорится, тарелке! В одном обществе. Чтобы не было того, чтобы туда-сюда...Чтобы шли в одном направлении... К миру! Самое главное в данный момент - это мир, а все остальное приложится!

Людмила: Хотелось бы услышать приятные слова... Например, «мы тебя любим»... Вот, ну, может быть и скажут.

Тийна: Чтобы была работа и у меня, и у моих родных. Были бы деньги, конечно, на жилье... И здоровье.

Лев: Здоровья, счастья... И, наверное, чтобы не было нужды связываться с медициной.

Роман: Самое приятное, это, наверное, не столько поздравления в праздники, а просто, когда люди улыбаются и друг друга поддерживают в обычное время. Праздник - это, конечно, хороший повод. Но, наверное, можно было бы делать это почаще.