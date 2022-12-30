Видео ⟩ Российская пропагандистка фантазирует об «ужасной» жизни в Латвии

Одна из самых видных российских пропагандисток, Ольга Скабеева, рассказывает, что предприятия в Латвии «сократили производство, потому что потеряли своих клиентов из России».

У Скабеевой есть и страшилка о ценах на электроэнергию в Латвии.

«Цена на электричество настолько выросла, что даже ужин при свете превратился в ужасную расточительность», - говорит Скабеева.

«Предприниматели больше не строят долгосрочные планы, поскольку сегодня даже заправлять горючее в Латвии - это настоящий квест. Никогда не угадаешь, в какой заправке есть горючее, и самое главное - сколько оно стоит», - фантазирует пропагандистка.