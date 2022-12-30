Российские пропагандисты в прямом эфире стараются объяснить, насколько ужасной стала жизнь в Латвии, после того, как Россию затронули санкции, пишет Rus.TVNET.
Видео ⟩ Российская пропагандистка фантазирует об «ужасной» жизни в Латвии
Одна из самых видных российских пропагандисток, Ольга Скабеева, рассказывает, что предприятия в Латвии «сократили производство, потому что потеряли своих клиентов из России».
У Скабеевой есть и страшилка о ценах на электроэнергию в Латвии.
«Цена на электричество настолько выросла, что даже ужин при свете превратился в ужасную расточительность», - говорит Скабеева.
«Предприниматели больше не строят долгосрочные планы, поскольку сегодня даже заправлять горючее в Латвии - это настоящий квест. Никогда не угадаешь, в какой заправке есть горючее, и самое главное - сколько оно стоит», - фантазирует пропагандистка.
Dear Latvia,— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 28, 2022
Please be informed that according to Russian TV you can't afford to have dinner with lights on. Most of your gas stations don't have any fuel. All of this because you lost so much business from Russia. pic.twitter.com/NSSfsOHGSI