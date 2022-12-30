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Видео ⟩ Российская пропагандистка фантазирует об «ужасной» жизни в Латвии

rus.tvnet.lv
Российская пропагандистка фантазирует об «ужасной» жизни в Латвии
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российские пропагандисты в прямом эфире стараются объяснить, насколько ужасной стала жизнь в Латвии, после того, как Россию затронули санкции, пишет Rus.TVNET.

Одна из самых видных российских пропагандисток, Ольга Скабеева, рассказывает, что предприятия в Латвии «сократили производство, потому что потеряли своих клиентов из России».

У Скабеевой есть и страшилка о ценах на электроэнергию в Латвии.

«Цена на электричество настолько выросла, что даже ужин при свете превратился в ужасную расточительность», - говорит Скабеева.

«Предприниматели больше не строят долгосрочные планы, поскольку сегодня даже заправлять горючее в Латвии - это настоящий квест. Никогда не угадаешь, в какой заправке есть горючее, и самое главное - сколько оно стоит», - фантазирует пропагандистка.

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